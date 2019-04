Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca Romania nu sufera de lipsa de resurse, problema majora fiind legata de "proasta si iresponsabila alocare a resurselor pe care le aveam".



"Am vazut zilele trecute bugetul Capitalei si bugetul Sectorului 1. Lucrurile nu stau deloc imbucurator si spun asta in contextul mai larg in care Romania din 2019 nu sufera de lipsa de resurse, problema majora pe care o avem cu aceasta guvernare iresponsabila, care nu doar ca ne scoate din Europa pe plan extern, dar pe plan intern vedem ca ne condamna la subdezvoltare, problema majora este legata de proasta si iresponsabila alocare a resurselor pe care le aveam. Folosim foarte putin din banii europeni si asta este o problema majora, iar pe cei nationali nu ii folosim pentru investitii, ceea ce pune o chestiune serioasa asupra perspectivei cresterii economice in anii urmatori, pentru ca aceasta putina crestere economica care a existat a venit in principal din consum si atata timp cat nu ne asumam sa alocam resurse publice pentru investitii viitorul nu are cum sa arate optimist din niciun punct de vedere", a spus Barna intr-o conferinta de presa.

Barna: Majoritatea resurselor nu sunt folosite pentru dezvoltare

El a adaugat ca alocarea de catre Guvern a 4,6% din bugetul national pe 2019 pentru investitii nu poate "sa prosteasca pe nimeni", pentru ca in realitate in ultimii doi ani s-au alocat pentru investitii publice sub 3% din PIB, in fiecare an, scrie Agerpres.

"In momentul de fata, autoritatile locale prezinta bugetele pe care le au, dar realitatea acestui buget national este ca pentru marile municipalitati, in cifre reale, nu in procente, care sunt foarte frumos de coafat, bugetele sunt mai mici datorita cheltuielilor transferate in sarcina autoritatilor locale si este un lucru foarte grav, pentru ca pastreaza aceeasi abordare a bugetului de tip feudal in care autoritatile publice locale sunt de fapt dependente de o decizie centrala. Daca ne uitam la bugetul Capitalei, vedem cel mai mare buget pe care l-a avut Bucurestiul vreodata, 1,7 miliarde (euro - n.r.), aproape cu un miliard mai mult decat bugetul anterior. Daca ne uitam sub aceasta umbrela aparent frumoasa vedem ca 4,25 de miliarde de lei, cheltuielile de functionare, arata cat de birocratic este sistemul, arata ca majoritatea resurselor nu sunt folosite pentru dezvoltare", a mentionat Barna.

El a mai afirmat ca aceasta marire a bugetului nu este reflectata in proiecte de dezvoltare si investitii, iar resursele sunt alocate cheltuielilor de functionare, "acelor incercari de firme pe care le-a avut doamna Firea, acelui personal birocratic foarte stufos, mai mare de 2, 3 sau 4 ori fata de capitale comparabile europene, multe dintre ele mai mari decat Bucurestiul".

Barna a concluzionat ca un program consistent de investitii este singura solutie prin care autoritatile locale din Romania pot sa intre pe un curs de dezvoltare.