Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan face apel la institutiile independente din Romania sa nu se lase intimidate de agresivitatea de tip mafiot a lui Liviu Dragnea.



"Institutiile independente din Romania sa nu se lase intimidate de agresivitatea de tip mafiot a lui Liviu Dragnea!

Discursul public al Presedintelui Camerei Deputatilor a devenit un sir de atacuri de tip interlop, santaj si amenintari la adresa oficialilor statului roman. Liviu Dragnea este un om dominat de frica, pe care l-a coplesit gravitatea propriilor fapte. Panica il face sa se comporte agresiv si haotic, nu se da in laturi de la nimic pentru a-si apara pielea. Ieri, a fost randul ministrului Toader sa intre sub focul artileriei lui Dragnea, care a recunoscut deschis ca astepta de la ministrul justitiei niste OUG-uri care nu au mai venit! Cine urmeaza pe lista lui Dragnea? Judecatorii Curtii Constitutionale, care au pe masa o sesizare de neconstitutionalitate depusa de PNL si un dosar de care Dragnea e direct interesat? Ori poate judecatorii ICCJ, care il asteapta la audieri pe 15 aprilie?

Infractorii nu pot face legea in Romania! Daca acum, cand este inca vulnerabil, seful PSD isi permite sa cheme la ordin toate institutiile tarii, ce se va intampla daca i se va albi dosarul? Evident, nimic nu va mai sta in calea dictaturii lui Liviu Dragnea, iar Romania nu va mai putea sta in acelasi rand cu celelalte tari europene!"a scris Raluca Turcan pe Facebook.