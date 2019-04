Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns tot cu o intrebare, luni, la Romania TV, dupa ce a fost intrebat cand isi anunta candidatura la prezidentiale, spunand "Credeti ca ma lasa astia liber?".





"Credeti ca ma lasa astia liber, domnule, sa candidez, ce naiba? (...) Eu nu am spaime. Am spus ca ma duc oriunde tot cu fruntea sus. Eu daca mai aplecam din cap si din coloana, nu mai plesneau discurile', a afirmat Dragnea.

Dragnea, intrebat daca Augustin Lazar ar mai trebui sa fie procuror general: Categoric nu

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in opinia sa Augustin Lazar "categoric nu" ar mai trebui sa ramana procuror general si a adaugat ca nu intelege de ce seful statului, Klaus Iohannis, il mentine pe acesta in functie.

Intrebat luni seara la Romania TV daca Augustin Lazar mai are ce sa caute in procuratura, Dragnea a raspuns: "Categoric nu".

"Categoric nu. Au fost totusi niste sperante mari la Revolutie. Aduceti-va aminte acele zile. Eu n-am fost participant la Revolutie, am fost participant ca orice roman care a stat in casa, dar nu pot sa spun ca am fost un revolutionar. Totusi, procurorul general al Romaniei - nu am nimic personal cu acest om si daca va aduceti aminte nu cred ca am zis ceva despre el, m-am ferit - e greu sa spui ca n-ai facut politie politica, sigur, poti spune, dar argumentele alea nu-s crezute decat de niste hashtagisti, dar si astia, cei mai spalati pe creier. E greu sa spui ca prin ceea ce ai facut n-ai complicitat, n-ai sustinut tratamentele ingrozitoare la care erau supusi oamenii aia", a sustinut Dragnea.

Potrivit acestuia, inainte de Revolutie procurorii aveau comanda de la Securitate si de la partid in special cand era vorba despre un detinut politic.

"Totusi, poate astia tinerii nu stiu, dar noi am trait in vremurile alea. Credeti ca cineva atunci avea proprie constiinta si decidea 'asta pleaca, asta nu pleaca' atunci cand era vorba de un detinut politic? Avea comanda de la Securitate si de la partid. Erau legate, atunci partidul era peste Securitate. Si totusi, in anul asta, in 2019, procurorul republicii sa fie asemenea om, avem o foarte mare problema. Sa stiti ca asta doare foarte mult intr-o zona a societatii care nu se vede", a spus Dragnea.

El a adaugat ca nu intelege de ce Klaus Iohannis il mai mentine pe Lazar in functie, scrie Agerpres.

"Un alt aspect, Iohannis - nu era asta anticomunistul? (...) Daca tot esti anticomunist, de ce il tii in continuare pe acest om? Aceasta mizerie (dosarul Revolutiei - n.r.), crede ca prin trimiterea acestui dosar in instanta acopera nenorocirea? Sau o fi cum spun altii, ca poate eu gresesc, ca motivul pentru care nici dupa aceasta grozavie nu-l demite este faptul ca familia dumnealui are un dosar chiar la institutia pe care o conduce acesta. Unii spun chiar ca e santajat, am citit mai multe comentarii. O fi asa, n-o fi asa? Dar te duci cu gandul. Ce-ar trebui sa mai apara ca totusi sa-l dea jos? Eu zic ca indiferent ce ar mai aparea, nu va face lucrul acesta", a afirmat Dragnea.