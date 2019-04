Jurnalistul Rares Bogdan a vorbit in cadrul emisiunii "Jurnalul de seara" la Digi 24 atat despre sloganurile pentru europarlamentare, atat despre cel al PNL "Romania in primul rand", cat si despre cel al PSD - "Romania merita mai mult".

Rares Bogdan a fost intrebat daca este nationalist sloganul PNL de la europarlamentare, raspunsul sau fiind: "Nu e nimic rau sa sune patriotic. Nu nationalist. "Romania in primul rand" inseamna Romania in prima familie la nivel european, Romania in familia cea mai importanta, cea mai influenta la nivel european, Romania inainte de orice, interesul Romaniei aparat in Europa, respectand absolut tot ceea ce inseamna Europa si comportamentul european, Romania si romanii aparati in fata orcui, inclusiv in fata domnului Kurz (cancelarul Austriei, n.red.). Ati auzit vreun pesedist, mare patriot, sa-i apere pe romanii, 350.000, din Austria? O parte din ei au copii, copiii lor de ce sa primeasca alocatii din Romania la valoarea de 300 de lei, si acelea dublate de PNL prin initiativa lui Robert Sighiartau, si sa nu primeasca cei 420 de euro din Austria? L-ati vazut pe vreunul sa faca o interpelare? Nimic”.

In ceea ce priveste sloganul PSD, jurnalistul a tinut sa mentioneze: "Mi se pare ca Romania merita mai mult. Au avut si ei dreptate, in doi ani si trei luni de guvernare, au spus un singur adevar: Romania merita mai mult. Sloganul lor. Cu adevarat merita mai mult decat Dancila, Daea, Radulescu, Codrin Stefanescu, Dragnea. Cu adevarat merita mai mult. Romania merita mai mult decat PSD. (...) Romania in primul rand, exclusiv in UE. Asa cum nu e rusinos sa iti afisezi drapelul national, cum o fac cei din SUA, cu demnitate, cu respect, nu cred ca e nimic rusinos sa faci lucru asta, respectand tot ceea ce inseamna familie si reguli europene. Trebuie sa o faci fiind corect si respectandu-i pe ceilalti, nu injurandu-i dimineata, cerandu-le bani dupa-amiaza, dupa modelul PSD. E un excelent slogan electoral", a adaugat el.