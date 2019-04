Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca referendumul este o pacaleala.



"Temele in sine de la referendum nu sunt de respins, noi nu am fost niciodata impotriva luptei anticoruptie, PSD nu a fost niciodata impotriva institutiilor statului. Noi am sprijinit legislativ, bugetar institutiilor respective. Am alocat si instantelor, si salariilor judecatorilor. Am o speranta cu care sper sa nu mor in brate, ca magistratii din Romania sa devina independenti si sa nu aiba niciun fel de teama.

Referendumul e o pacaleala, cauta un prilej disperat sa participe la campania pentru referendum. O sa aiba o problema cu USR si cu Ciolos, ca Ciolos a dat OUG pe Codul penal si au spus ca daca vor veni la guvernare dau OUG care sa modifice legile justitiei. Eu nu stiu cum o sa voteze oamenii astia la referendum si cum o sa-l sustina. Astfel de initiative nu pot fi intreprinse in domeniul drepturilor si libertatilor", a spus Dragnea, luni seara, la Romania Tv, potrivit News.ro.

El a afirmat ca Iohannis "vrea un referendum ca sa nu fie mut si sa-i sprijine pe ai lui, care or fi aia".

Liviu Dragnea a spus ca "numai un nesimtit" poate sa ii reproseze ca nu vrea ca oamenii sa vina la vot.

"Am avut intalnire cu toate organizatiile si le-am spus sa le spuna oamenilor sa vina la vot. Numai niste nesimtiti pot spune ca vreau altfel. Numai un nesimtit poate sa imi reproseze mie asa ceva, cand eu am fost condamnat politic pentru ca am vrut sa aduc oamenii la vot (...) Sa vina cat mai multi si sa decida, dar in cunostinta de cauza", a afirmat el.