Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca liderii europeni "vor neaparat sa-si puna un procuror european in urma unui troc politic, a unei negocieri ca la piata".



"Asta cu liderii mai usor. Lider esti cand cel putin in tara ta partidul din care faci parte ia niste voturi. Vorbim de niste oameni cu fuinctii in Comisia Europeana, vorbim de oameni cu functii in Parlamentul European, vorbim de lider PPE care vrea vrea sa ajunga ajunga presedintele Comisiei Europene si care face niste presiuni inimaginabile, impardonabile si inacceptabile pe instante, pe niste procurori din Romania sa inchida niste dosare - exact (a Laurei Codruta Kovesi - n.r.) - sa inchisa niste dosare", a spus liderul PSD.

Dragnea i-a acuzat pe liderii europeni de "dubla masura"

"Asta nu e dubla masura? La ei in tara asa se intampla, adica cand au aparut marile cazuri de coruptie cu niste megacompanii si din domeniul bancar si din alte domenii, din aceste tari, din Olanda, Franta, Germania - vorbim de prejudicii de sute de milioane de euro, nu i-am auzit sa tipe la tarile respective ca acolo e coruptie. Ba, dimpotriva, am citit cu totii ca o astfel de companie a facut o intelege cu procuratura din nu stiu ce tara si, batista pe tambal, au platit o amenda si s-a terminat. Vii si spui asta - de ce? Pentru ca vor neaparat sa-si puna un procuror european in urma unui troc politic, a unei negocieri ca la piata.

Indiferent cine ajunge procuror, dintre cei doi, nu are legitimitate. A fost circ. Oare, procurorul care va ajunge sef, va fi corect, sau ii va rasplati pe cei care au luptat pentru el?", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Stiripesurse.ro.