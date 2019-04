Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, il acuza pe Toader ca nu respecta deciziile forurilor de conducere ale PSD.



"Suntem suparati pe domnul Tudorel Toader din mai multe motive. In decembrie, am avut Comitet Executiv National, in care am spus ca am promis ca facem dreptate si reintregim in lege, astfel incat fiecare functionar, magistrat, procuror sa raspunda in fata legii pentru lucrurile pe care le face. Prin urmare, vom modifica codurile prin OUG, vom da alea pentru completuri si vom da amnistia si gratierea. Asta este planul partidului pe care il reprezint. Domnul Tudorel Toader, fiind in sala, a spus ca 'Da' si apoi a inceput sa o mermeleasca.

Am avut o emisiune cu Mihai Gadea, in care a avut stapanirea de sine sa intre cu mine de trei ori consecutiv. Eu ii spuneam: 'Domnule, lasa-ma cu articole si cu limbajul elevat de nota 100, ca oamenii care asculta aici nu sunt toti juristi. Oamenii care ne-au votat asteapta de la tine, imputernicitul nostru pe aceasta functie, sa faci naibii lucrurile pentru care am fost noi votati si ce am promis, nu ce vrei tu. Vrei sa faci ce vrei tu? Du-te la catedra, fa-ti partid, fii smecher tu!'", a spus Codrin Stefanescu, la Antena 3, citat de Stiripesurse.ro.