Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca partidul a fost pacalit de ministrul Tudorel Toader, care a provocat, prin declaratii, un scandal "pana la cer" si apoi nu dat ordonantele.





"Minciuna asta rostogolita doi ani, la unii a prins (n.r - ca Legile Justitiei sunt emise in interesul lui Liviu Dragnea). Nu e nicio virgula care ma avantajeaza pe mine, pe de alta parte nu se discuta despre faptul ca la Inata Curte nu s-a preocupat sa aiba completul de 5, nu s-a preocupat sa respecte legea pe completurile de 3.

Problema nu e la ala care incalca o lege, ci cel care sesizeaza. In partid s-a luat o decizie, pentru unii facultativa, a fost o intrebare: articolele din Codurile Penale declarate constitutionale sa fie declarate prin OUG sa nu se mai continue prin aceasta dezbatere.

Ne-am lasat pacaliti tot partidul. Domnul Toader ne-a pacalit. Singur sau au fost doi, a facut-o intentionat sau nu, a spus in ianuarie vreau sa adopt ordonanta aia si aia. Nu a vorbit cu nimeni.

Dar nu poti la inceput de an sa spui, ridici scandalul pana la cer, stam sub gloantele din tara si strainatate si iesi apoi si spui ca nu se justifica urgenta?! S-a si blocat dezbaterea in Parlament. S-a inchis subiectul", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV, potrivit Ziare.com.

Soarta lui Tudorel Toader in Guvern

"In ceea ce il priveste pe Tudorel Toader, procedura e simpla, ori doamna premier propune sau ne anunta ca vrea sa-l remaniere, ori colegi din CEX spun ca ar putea sa fie remaniat.

Nu voi propune sa fie remaniat Tudorel Toader. Nu pot sa ma opun la asta (n.r: sa discute la propunerea unor colegi). Toader cred ca e al poporului roman. Dl Tariceanu spunea ca trebuie sa ramana acolo", a spus liderul PSD.