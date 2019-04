Marin Iancu, un alt detinut politic a aflat acum, dupa izbucnirea scandalului care il vizeaza pe procurorul general, Augustin Lazar, din cauza cui nu a iesit din inchisoare de patru ori.



Cererile de liberare depuse de Marin Iancu au fost respinse de Augustin Lazar de patru ori, desi niciodata nu l-a audiat pe detinut.

"Refuzul liberarii conditionate era ingrozitor de greu de suportat, pentru ca acest refuz era egal cu o condamnare efectiva. Erau trei luni. Iar tu stiai ca trebuie sa fi liber atunci. Lasand la o parte ca insasi pedeapsa care era... iti era data pentru ingradirea libertatii de exprimare. Asteptai ingrozit. Aveai copii, nevasta. Ei veneau convinsi ca plec. Si veneau si plecau inapoi. Era ingrozitor. Nu pot sa va explic in cuvinte ca sa puteti sa va dati seama ce apasare sufleteasca era pe mine. (...) Te anunta unul de la penitenciar: Ati fost discutat ieri in comisie, dar ati fost amanat. Atat. Nu vedeai pe nimeni. Cu cine sa discuti? Niciunul. Ei veneau dupa ce se tinea comisia. Tot de la Bucuresti primeau ordin. Lazar lucra cu Vasile Gheorghe, seful Cercetarlor Penale... ce ii zicea ala... pentru ca, patru ani de zile, numai el era seful comisiei, deci era singurul om de incredere, pentru ca erau anumiti oameni, cum au fost si cu condamnarile. Era Stefanescu Mihai asta care, tot la fel, nu aveai alt procuror decat cei selectati de Securitate, erau cei care executau exact ce trebuie. Eu am vazut cand am vazut dezbaterea cu Filip. Am cautat actele si am vazut. Zic. Ia uite, ma, asta e nenorocitul! Nu am fost curios sa vad cine era seful comisiei. Ma interesa sa fiu liber. Numai el a fost sef la cele patru comisii. Nu m-au audiat niciodata. Nici macar nu m-au vazut la fata. La a patra cerere am aflat ca nu o sa plec mai repede fiindca detinutii politici sunt tinuti cu pedeapsa pana la capat. Deja ma consolasem", a declarat Marin Iancu pentru Antena 3, potrivit DCnews.

Marin Iancu, mesaj pentru procurorul general Augustin Lazar:

"L-as intreba daca el are copii si daca el s-a gandit atunci cand m-a amanat pe mine - a vazut ca totusi sunt ofiter si eu, nu sunt.... Daca eu l-as intalni acum i-as spune acum ca este un om.. daca i se poate spune cumva 'om.' Acesta nu e om, este bestie umana, ca sa-ti bati joc de libertatea unui om in felul acesta", a spus Marin Iancu.