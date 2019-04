Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca partidul pe care il conduce se situeaza in ultimele sondaje "umar la umar" cu PSD.



"PNL, dupa alegerile din decembrie (2016 - n.r.), parlamentare, cand am pierdut alegerile, pe cercetarile sociologice, in sondajele din ianuarie-februarie-martie, era pe la 16-17%. Astazi, PNL este umar la umar, chiar peste PSD in cercetarile sociologice, cu scoruri semnificative, intre 27 si 30%. (...), iar trendul PNL este in continuare un trend crescator, iar trendul PSD este descrescator.

Cifrele care sunt prezentate in sondaje sunt niste cifre care sunt relative. Ele exprima, intr-un moment, care e optiunea. (...) Aproape jumatate dintre alegatorii partidelor sunt ceea ce se numesc electori volatili. Adica oameni care nu sunt hotarati suta la suta sa voteze cu partidul, oameni care pot sa-si schimbe optiunea si care chiar isi schimba optiunea in functie de evolutiile dintr-o saptamana-doua pe care le are un partid sau altul", a declarat Ludovic Orban, potrivit Stiripesurse.ro.

Orban a mai spus ca, potrivit acelorasi cercetari sociologice, romanii sunt preocupati in primul rand de mersul economiei, pe locul doi fiind sanatatea si pe locul trei educatia