Comisia de control bugetar (CONT) a Parlamentului European a respins propunerea Guvernului Dancila pentru pozitia de membru al Curtii Europene de Conturi.



Este vorba de Viorel Stefan, viceprim-ministru fara portofoliu.

"Cel mai mare esec al Presedintiei romane a Uniunii Europene. Parlamentul European a respins candidatul propus de Guvernul Dancila la Curtea de Conturi.

Comisia de control bugetar (CONT) a Parlamentului European a respins mai devreme propunerea Guvernului Dancila pentru pozitia de membru al Curtii Europene de Conturi. Candidatul propus de Guvernul Dancila a fost Viorel Stefan, viceprim-ministru fara portofoliu in Guvernul Dancila si membru vechi al PSD Galati. Romania nu pierde aceasta pozitie, ea poate fi ocupata de indata ce Guvernul Romaniei va propune un candidat care sa corespunda criteriilor de competenta si sa convinga europarlamentarii din Comisia de control bugetar.

Vedem ca Guvernul Romaniei nu reuseste sa obtina nimic in Europa, desi detine presedintia rotativa a Uniunii Europene. Locul de membru in Curtea de Conturi care s-a supus astazi la vot era destinat tarii noastre, Viorel Stefan nu a concurat cu vreun alt candidat din alt stat membru, nu a existat contracandidat. Cu toate acestea, candidatul Guvernului Dancila nu a reusit sa convinga. Guvernul Dancila nu reuseste sa obtina nici macar ceea ce se cuvine de drept tarii noastre.

A avut 8 voturi pentru si 12 voturi impotriva. Votul a fost secret, dar numarul de voturi de fiecare parte confirma ca au votat impotriva sa colegi din mai multe grupuri politice, inclusiv din ALDE.

Mentionez ca am fost in sala la momentul votului, am urmarit sesiunea de vot, dar nu am votat de vreme de ce au fost prezenti suficienti membri plini si membri supleanti din Comisia CONT, eu nefiind membru in comisia respectiva", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.