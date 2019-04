Deputatul PSD Catalin Radulescu sustine ca premierul Viorica Dancila trebuie sa "hotarasca urgent" si sa isi asume raspunderea in privinta OUG pe Codurile penale.



"Eu nu am avut incredere in acest Tudorel Toader niciodata. (...) Eu nu am avut incredere ca va da acest ministru niciodata niciun Cod si nicio amnistie si gratiere, pentru ca nu are nici curajul necesar, nici nu isi doreste acest lucru. Eu cred ca acest lucru trebuie sa isi asume premierul Romaniei, pentru ca doamna premier este seful acestui ministru. Dansa stia ca in Comitetul nostru Executiv s-a luat o decizie in unanimitate si trebuia sa transpuna ca premier cerinta CeX in aceste ordonante. (...) Premierul Viorica Dancila trebuie sa faca ceva, este membra a partidului nostru si premierul Viorica Dancila trebuie sa hotarasca urgent ce face cu aceste Coduri, pentru ca va fi vinovata, ca si acest ministru al Justitiei, pentru oamenii care stau in puscarii si care sufera din cauza ca aceste Coduri, prin prescrierea faptelor si prin ceea ce a hotarat CCR, ei stau in continuare in puscarie nevinovati, cand ar fi trebuit sa iasa", a declarat deputatul PSD.

El a spus ca premierul Viorica Dancila trebuie sa rezolve "abuzurile" care au fost facute "abominabil", scrie Agerpres.

"Cu riscul activarii articolului 7, credeti ca articolul 7 se activeaza in momentul in care tu arati ce abuzuri s-au facut in Romania si cand CCR ia decizii constitutionale. Daca am ajuns ca cineva in Europa sa activeze articolul 7 pentru ca noi am reparat abuzuri si am modificat legii impotriva abuzurilor si transpunem aceste decizii ale CCR, sa activeze articolul 7. Inseamna ca asta e metoda prin care stapanii europeni trateaza anumite tari din estul Europei", a afirmat Radulescu.