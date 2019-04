Reprezentantii USR au transmis, luni, referitor la incheierea anchetei in Dosarul Revolutiei de catre procurorii militari, ca justitia are posibilitatea in sfarsit sa faca dreptate victimelor, la aproape 30 de ani dupa ce peste o mie de romani si ranirea a altor cateva mii.





"Uniunea Salvati Romania saluta incheierea anchetei in Dosarul Revolutiei de catre procurorii militari si considera ca, la aproape 30 de ani de la moartea a peste o mie de romani si ranirea altor cateva mii, Justitia are posibilitatea, in sfarsit, sa faca dreptate victimelor si familiilor acestora. Ion Iliescu si alti comunisti care s-au cocotat la putere in decembrie 1989 prin dezinformare si diversiuni, prin crime impotriva umanitatii, sa raspunda pentru faptele lor, iar adevarul sa iasa la lumina. "Chiar si tarzie, o restabilire a adevarului istoric este obligatorie. Romanii trebuie sa afle cine si din ordinul cui a tras in cei care nu doreau decat libertate si democratie. De ce toata forta militara a Romaniei – de la MapN si MAI la garzile patriotice – s-a pus la dispozitia conducerii Frontului Salvarii Nationale? Doar pentru ca Ion Iliescu si grupul sau sa preia puterea si sa se legitimeze in fata unui popor impins la limita disperarii?", declara Dan Barna, presedintele USR, potrivit unui comunicat. Realitatea ultimilor 30 de ani ne-a aratat si cat de nocive sunt strategiile adoptate de fostii comunisti si urmasii lor politici si cat de mare este pericolul de a cadea, din nou, victime acestora. Urmasii lui Ion Iliescu au ridicat minciunile, diversiunile si manipularile la rang de politica de stat, alaturi de furtul continuu din banii publici. Iar PSD, continuatorul PCR, continua sa-i sfideze pe urmasii celor morti in decembrie 1989 prin mentinerea la sefia Institutului Revolutiei Romane pe Gelu Voican Voiculescu si Ion Iliescu, acuzati de infractiuni contra umanitatii. Romanii merita o tara libera si democrata, iar sacrificiul eroilor Revolutiei nu trebuie sa fie in zadar!

