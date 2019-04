Fostul premier Petre Roman sustine ca este inacceptabil ca un om care in regimul comunist a chinuit, oameni sa anunte acum ca vrea dreptate.



"Munca procurorilor poate fi corecta si bine facuta, dar ca Augustin Lazar, aflat in situatia de a fi servit cele mai negre ordine ale regimului trecut, sa vina sa ne vorbeasca despre Revolutie, asta este inacceptabil. Nu are cum sa fie o coincidenta ceea ce se intampla, este o modalitate sa zicem de a mai incerca sa treaca peste ceea ce opinia publica a inregistrat cu, cred eu, cu stupoare si cu o categorica respingere si anume activitatea domnului Augustin Lazar ca procuror impotriva unor detinuti politici care au fost torturati. Aceasta suprapunere ma deranjeaza cumplit, ca om care a fost la bricada din care aproape jumatate au fost masacrati la miezul noptii, in ziua din 21 spre 22 decembrie. Sunt cu totul si cu totul indignat de faptul ca dumnealui vine, foarte senin, iata, Justitia isi face datoria, pur si simplu care era modalitatea de a-l opri pe acest om sa faca aceste declaratii", a declarat Petre Roman, la Antena 3, citat de Stiripesurse.ro.

Petre Roman a spus ca un asemenea dosar istoric nu trebuia anuntat de un procuror cu trecutul lui Augustin Lazar.

Procurorii Sectiei militare din Parchetul General au trimis in judecata dosarul Revolutiei din decembrie 1989, in care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus si Emil Dumitrescu au fost pusi sub acuzare pentru infractiuni contra umanitatii.