Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a anuntat luni finalizarea Dosarului Revolutiei.



"Sectia Parchetelor Miltiare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a inaintat instantei de judecata rechizitoriul in cauza cunoscuta generic sub numele de ”Dosarul Revolutiei”. Este un moment deosebit pentru justitia militara si pentru justitia romana in general, un moment care marcheaza indeplinirea unei datorii profesionale, dar si a unei datorii de onoare faa de istorie si fata de patrie. Finalizarea acestei cauze de catre procurorii militari reprezinta realizarea unuia dintre cele mai importante obiective din proiectul managerial pe care mi l-a asumat in urma cu trei ani", a spus Lazar, decizia intervenind la aproape 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, potrivit News.ro.

El a spus ca oameni de cultura, politicieni, cercetatori, istorici au exprimat de-a lungurl timpului diverse teorii, explicatii, aprecieri in legatura cu momentul decembrie 1989.

"Astazi juistii incheie aceasta provocare, prezentand adevarul judiciar ca parte compornenta a unei investigatii foarte complexe care a pornit de la ideea ca responsabilitatea pentru victimele Revoutiei nu este una institutionala, ci este individuala

Prezint scuzele Ministerului Public pentru durata excesiva a anchetei penale, care a durat aproape 30 de ani", a spus Lazar.