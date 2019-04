Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea va scapa de condamnare in dosarul angajarilor fictive, miercuri, cu ajutorul CCR.



"Curtea Constitutionala ii va rezolva problema domnului Dragnea in sensul in care va cere rejudecarea tuturor proceselor cu trei judecatori. Asa incat, ce mai votam pe 26 mai daca pe 10 aprilie Dragnea scapa de procese?

E vorba de 350 de cauze care trebuie redeschise, este vorba de peste 1.000 de inculpati care reintra practic in drepturi, este vorba de cei care au fost deja condamnati, au executat pedeapsa, vor da in judecata statul roman si vor castiga. Eu am citit sesizarea la Curte, a fost scrisa de un judecator CCR care i-a servit-o, el doar a semnat-o", a declarat Victor Ponta referindu-se la sesizarea lui Florin Iordache, potrivit Digi24.

Chestionat daca are informatii despre acest fapt si stie cine este acel judecator, Victor Ponta a raspuns: "Stiu un singur lucru, ca daca as fi in locul lui Iohannis, m-as duce la CCR in 10 aprilie".