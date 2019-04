Fostul premier Mihai Tudose a facut o scurta analiza a guvernarii PSD.



Mihia Tudose si-a exprimat regretul ca programul cu care PSD a castigat algerile din 2016 a fost compromis rapid, din motive absolut meschine.

"Dupa ce am castigat acele alegeri, am inceput cu amnistia si gratierea, un fals, cu toate ca aveam un program care chiar putea fi pus in practica si ar fi adus multe lucruri bune. Se parea ca s-a saturat lumea de Dragnea, am avut la acel CEx cele mai mari dezamagiri din viata, am vazut care sunt cei mai mari tradatori care s-au vandut nu pe doi galbeni, ci pe promisiunea unui galben. (...)

Am tot sperat ca lumea se trezeste, mai ales dupa ordonanta 13 si protestele masive care au urmat, in schimb ei a pus-o pe Vasilica Dancila cu care ne-am facut de rasul rasului. Au confiscat tot, si partidul si tara. Aveam potential maxim, am avut si un culoar favorabil, am avut un comisar european bun (Corina Cretu -N.R.). Am avut zeci de miliarde de euro care au asteptat sa fie luate, am dat exemplul cu podul de la Braia, dar au venit cu niste scuze absurde, adevarul este ca daca iei bani europeni, dupa ei vine OLAF sa vada cum i-ai cheltuit, daca ii iei din buget nu vine nimeni, asa ca am preferat sa avem o maslina a noastra, in loc sa avem o felie mare dintr-un pepene mare european", a declarat Mihai Tudose la Realitatea Tv, citat de Stiripesurse.ro.