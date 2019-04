Fostul prim-ministru al Romaniei, Petre Roman, sustine ca procurorul general, Augustin Lazar, ar trebui sa fie demis.



"Domnul Augustin Lazar atunci la Aiud nu a servit legea, ci regimul. Daca ar fi servit legea, l-ar fi eliberat pe Iulius Filip, pentru ca asa ii cerea legea. Sigur ca pe noi ne inspaimanta ce lucruri s-au intamplat, eu am fost unuit, pentru ca in perioada aceea existau doi piloni de propaganda ai regimului Ceausescu: 1 in Romania nu exista detinuti politici, si erau si 2 in Romania se respecta integral drepturile omului si am vazut cum se respectau.

Singurul argument care cu adevarat este important este ca Augustin Lazar nu a servit legea, a servit regimul. Din acest punct de vedere, Augustin Lazar este vinovat indiferent unde amplasam activitatea lui. Dar factul ca este bine vazut, asta e", a spus Petre Roman la Romania TV, citat de Stiripesurse.ro.