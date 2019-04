Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca romanii o duc mai bine dupa doi ani de guvernare PSD, avand mai multi bani in buzunare, lucru demonstrat atat de datele statistice, cat si de realitate.



"Romanii o duc mai bine, dupa doi ani de guvernare PSD. Au mai multi bani in buzunare! O arata atat realitatea cat si datele statistice care, astfel, dau masura implinirii unui angajament politic major al actualei guvernari.

o Veniturile medii ale unei gospodarii au ajuns sa fie cu 29% mai mari, in doar un an – 2018 vs 2017, ultimul trimestru.

• 4608 lei/gospodarie – 2018 vs 3567/gospodarie lei – 2017

o Acelasi raport, de plus 30 de procente, se pastreaza si-n cazul veniturilor individuale

• 1772 lei/persoana – 2018 vs 1362/persoana – 2017.

o Aceasta crestere medie de venituri este remarcabila cu atat mai mult cu cat se adauga la cresterea consistenta din 2017 raportata la 2016!

o In privinta cheltuielilor medii pe gospodarie acestea au fost de 3981 de lei/lunar, in 2018 si de 3061 de lei/lunar in 2017.

o O simpla operatie artimetica arata ca diferenta, in medie, dintre veniturile totale si cheltuielile totale ale unei gospodarii este 627 de lei, in 2018, fata de 506 lei, in 2017....este evident un progres si-n aceasta privinta!", arata Olguta Vasilescu.

Vasilescu: Romanii au avut bani sa cumpere mai mult

"EUROSTAT consemneaza ca, in februarie, Romania a avut a treia cea mai mare crestere din Uniunea Europeana in privinta comertului cu amanuntul. Asta inseamna ca romanii au avut bani sa cumpere mai mult, efect evident al cresterii puterii de cumparare.

o Comertul cu amanuntul din Romania a crescut, in februarie, cu 9,1% fata de februarie 2018 si cu 1,1% fata de luna ianuarie.

o Avansul anual a fost de aproape 3 ori mai rapid decat media europeana, de 3,3%.

o Cele mai consistente cresteri le-au avut comertul cu bunuri nealimentare (+12,6%) si carburantii (+12,7%)"