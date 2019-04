Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata seara, referitor la discutiile pe marginea adoptarii Codurilor penale, ca "in lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta".



"O simpla precizare! In lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta!", a spus Toader intr-o postare pe Facebook pe care, ulterior, a sters-o.

Ministrul Justitiei a precizat ca se refera la cerinta generala de adoptare a unei ordonante de urgenta, scrie Agerpres.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Calarasi, ca guvernul trebuie sa inceteze cu "aceasta discutie la nesfarsit" pe tema ordonantelor de urgenta referitoare la Codurile penale, iar Parlamentul trebuie sa finalizeze procedura inceputa in acest sens, adaugand ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuie sa inteleaga ca "nu mai poate continua asa".

"In ceea ce priveste ordonanta, eu va spun sincer ca in ziua de miercuri m-am amuzat: vedeam, asa, un fel de teatru cam ieftin. Ii vedeam pe unii de la Bruxelles care tipau si care urlau si care amenintau. (...) Pentru ce era acest teatru? Domnul Toader sa inteleaga ca nu mai poate continua asa, trebuie sa inceteze cu aceasta atitudine. Multi colegi imi spun ca, de fapt, toata intentia dumnealui a fost din ianuarie sa ridice aceste subiecte in dezbatere si ca sa discutam trei luni de zile nu de ce avem de facut in Romania reala - nu in Romania imaginara - si a tot anuntat ca va da niste ordonante de urgenta care, de fapt, nu s-au dat si despre care nu are intentia sa le dea vreodata", a declarat Dragnea la Calarasi.