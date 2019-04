Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut, sambata, la Craiova, celor prezenti la o intalnire regionala cu alesii locali, activul de partid si candidatii pentru Parlamentul European, sa se implice zilnic in campania pentru alegerile europarlamentare, iar primarilor liberali le-a transmis ca are incredere in ei, insa, in caz de tradare, "nu iarta si nu uita".



"Va cer, ca presedinte al Partidului National Liberal, ca, pana in 26 mai, sa puneti deoparte placerile, tabieturile, sa puneti deoparte alte activitati, sa punem pe primul loc obiectivul fundamental pe care il avem, sa castigam alegerile pentru Parlamentul European. In fiecare zi sa mergem pe fiecare strada, fiecare casa, sa vorbim cu toti romanii pe care ii intalnim si sa le spunem ca destinul Romaniei este in mainile lor, ca au la dispozitie glontul de argint care poate sa ucida fiara pesedista si ca acest glont de argint este stampila pe care o primesc si sa puna aceasta stampila pe Partidul National Liberal", a spus Ludovic Orban.

Acesta a afirmat ca stie presiunile la care sunt supusi primarii PNL de catre PSD, motiv pentru care are echipe de rezerva care pot face campanie in cazul in care mai cedeaza cate unul. "Am incredere in primarii PNL, desi stiu foarte bine ce fac pesedistii, cum sunt toata ziua la usa lor, cum le promit marea cu sarea, cum incearca, prin toate mijloacele, sa-i convinga sa nu faca campanie pentru PNL. Si va spun, fratilor, ca si acolo unde mai cedeaza cate-un primar, PNL are echipe care pot sa faca campanie si pot sa bata PSD-ul. Si va mai spun un lucru: nu iert si nu uit. In batalie, tradatorii sunt pedepsiti pe loc, fara proces si toti cei care nu vor fi alaturi de noi, desi au primit increderea romanilor, vor suferi de pe urma tradarii lor, pentru ca vom castiga. Sunt convins ca toti veti intra pe campul de lupta si sunt convins ca toti veti fi alaturi de linia intii care va porni asaltul impotriva ciumei rosii si fiecare dintre voi va avea parte de gloria acestei victorii uriase in care nimeni nu credea in urma cu doi ani de zile si in care astazi credem cu toti", a afirmat presedintele PNL.

Orban a sustinut ca, din cauza amanarii majorarii pensiilor, pensionarii au pierdut bani si in 2018 si in 2019. "Spuneti-le parintilor si bunicilor nostri ca PSD si-a batut joc de ei, ca le-au promis cresterea pensiilor, ca vor aduce punctul de pensie la 45% din salariul mediu. Minciuni gogonate. Nu numai ca nu s-au tinut de cuvant, nu numai ca n-au crescut pensiile, dar au taiat pensiile si in 2018 si in 2019, pentru ca, in loc sa creasca punctul de pensie de la 1 ianuarie cu 9%, in fiecare din cei doi ani, au amanat cresterea punctului de pensie in 2018 pe 1 iulie, iar in 2019 au amanat pe 1 septembrie cresterea punctului de pensie, pentru ca sunt alegeri prezidentiale si isi imagineaza ca, daca maresc pensiile in campanie electorala, o sa-i mai voteze vreun pensionar care are scaun la cap si care stie sa socoteasca cat i-a furat PSD din pensie si-n 2018, si-n 2019", a mai spus liderul liberal.

La reuniunea care a avut loc pe Esplanada Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, au mai participat secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, lideri nationali si locali ai PNL, primari, parlamentari si candidati la alegerile europarlamentare, printre care Rares Bogdan, Marian Jean Marinescu, Cristian Busoi, Mihai Turcanu, scrie Agerpres.