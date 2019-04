Consilierul liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, sustine ca in prezent avem circa 200.000 de actuali si fosti bugetari, care primesc si pensii speciale uriase si salarii mari, care-si tin aproape si amantele, rudele, soferii, generand o gaura de circa 20 de miliarde de lei pe an, noteaza adevarul.ro

"NOUA NOMENCLATURA - PENSII SPECIALE SI POLITRUCI. AL 2lea APEL LA CURAJ

Avem vreo 200’000 de actuali si fosti bugetari in Romania care ne costa 16-20 miliarde RON pe an. 4 miliarde de EUR. PE AN! Doua treimi din deficitul bugetului de stat. Si nici macar nu muncesc sau fac ceva util. O “taxa” de 400 lei pe luna de la fiecare angajat din privat. In 2-3 ani am face toate autostrazile, spitalele si scolile de care avem nevoie doar din banii astia.

Unde se duc banii acum:



8 miliarde RON pe pensii speciale pentru 148’000 de oameni



Cel putin jumatate din cei cu pensii speciale continua sa lucreze la stat. Cine stie ce fac, multi nu mare lucru. Cu un salariu de 5000 RON pe luna in medie. Inca 4 miliarde RON



Amantele, rudele, soferii, consilierii si directorii numiti politic. Vreo 50-100’000. Sinecuri - marea majoritate nici nu merg la munca - lucreaza pentru partid si retelele infractionale. Dar castiga bine - mult peste 6000 RON/ luna in medie. Cost : 4-8 miliarde RON.

Si nici nu am inclus aici 'indemnizatia de hrana' pentru toti bugetarii, oricat de bine platiti ar fi, care ne mai costa aproape 3 miliarde RON pe an.

Asta e noua nomenclatura. De asta ne prabusim economic. Am mai facut un apel la curaj catre celelalte partide acum peste o saptamana. Noi, USR, ne-am asumat taierea pensiilor speciale si eliminarea sinecurilor si politrucilor din administratie. Am si depus legi in acest sens. Va asumati si voi public ca eliminam cancerul asta? Haideti ca se poate !!!! Un pic de curaj. Nu mai faceti campanie doar cu baloane si cu afise - veniti cu masuri clare si curajoase !", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.