Deputatul USR Silviu Dehelean, membru al Comisiei juridice si secretar al Biroului permanent, prezinta modul in care, inventand noi argumente, majoritatea refuza introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor a propunerii legislative privind desfiintarea pensiilor speciale. Dupa reactia agresiva a lui Florin Iordache din aceasta saptamana, deputatul Dehelean a repropus in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor introducerea pe ordinea de zi a propunerii USR pentru desfiintarea pensiilor speciale. Ca de fiecare data in ultimele 6 (sase) sedinte ale Biroului Permanent, Puterea a inventat noi pretexte pentru a nu permite deputatilor sa voteze propunerea pentru desfiintarea pensiilor speciale, anunta deputatul Dehelean.



"«Dincolo de imaginea generalizata a unor politicieni corupti, exista si sentimentul reinventarii claselor privilegiate in societate, dupa introducerea si cresterea numarului de beneficiari ai pensiilor speciale. Impotriva coruptilor am propus referendumul #FaraPenali, iar pentru a combate aceasta forma de discriminarea financiara, USR a initiat o propunere legislativa pentru desfiintarea pensiilor speciale», transmite deputatul USR Silviu Dehelean.

Evident, Partidul Social Democrat se opune, sustinut de aghiotantii de la UDMR si ALDE, iar domnul Florin Iordache ne-a transmis tuturor, citez, sa ne intre bine in cap ca pensiile speciale trebuie sa existe, si nu doar pentru beneficiarii actuali ci si pentru altii, de exemplu pentru primari. In ultimele sase sedinte ale Biroului Permanent al Camerei Deputatilor am propus, cu fiecare ocazie, introducerea pe ordinea de zi a propunerii legislative privind desfiintarea pensiilor speciale. Si tot de fiecare data, majoritatea a inventat noi explicatii – a se citi pretexte – pentru care nu accepta ca o astfel de propunere sa fie supusa la vot. Un grup de oameni din majoritatea parlamentara nu permit astfel supunerea la vot a unei propuneri legislative. S-au constituit intr-un fel de comitet de cenzura parlamentara care decide ce proiecte trebuie ignorate si dosite prin sertare. Democratia parlamentara a fost inchisa in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, condus de presedintele Liviu Dragnea si vicepresedintii Florin Iordache si Eugen Nicolicea.

Va prezintam doar cateva extrase din stenogramele sedintelor in care propunerea legislativa privind desfiintarea pensiilor speciale a fost blocata de vointa reprezentantilor majoritatii PSD-ALDE-UDMR:

6 martie

Domnul Florin Iordache:

Avem o solicitare din partea Grupului parlamentar USR, referitoare la introducerea pe ordinea de zi a Biroului permanent a initiativei pentru abrogarea pensiilor speciale.

Eu va propun… vreti dumneavoastra? Numai putin.

Domnul Dehelean, dar eu va propun: Comitetul liderilor, ramaneti, nu am o problema sa o… sa fie introdusa pe ordinea de zi sub rezerva primirii raportului, ca deocamdata nu avem raport.

Domnul Silviu Dehelean:

Da, noi il solicitam apriori, este un an de cand este in procedura parlamentara deja, de aceea solicitam sa fie pusa pe ordinea de zi chiar daca nu exista raportul.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Deci domnul coleg, eu va propun asa, Comitetului liderilor ramane, sub rezerva primirii raportului sa fie, prin… de acord, eu personal va spun din partea, am spus-o si aseara, noi nu sustinem, Grupul PSD, nu sustinem abrogarea acestor pensii speciale, ca sa fie lucrurile…

18 martie

Domnul Eugen Nicolicea:

Rubrica Diverse, va rog.

Deci, avem o solicitare din partea grupului USR, care solicita introducerea pe ordinea de zi a Biroului permanent al Camerei Deputatilor a PL-x nr.166/2018.

Termenul de depunere a raportului e depasit, acesta fiind stabilit pentru data de 19.04.2018.

Domnul Dehelean, v-as ruga sa-mi spuneti care este problema.

Deci, repet: ati solicitat sa introducem pe ordinea de zi a Biroului un PL-x, propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale.

Domnul Silviu Dehelean:

Asa.

Domnul Eugen Nicolicea:

Asa. Si…

Domnul Silviu Dehelean:

Si sustinem aceasta cerere.

Domnul Eugen Nicolicea:

Pai si sustineti faptul ca ea e la comisie si termenul de depunere a raportului este depasit.

Ce solicitati acum?

Domnul Silviu Dehelean:

Solicitam sa fie introdusa pe ordinea de zi a plenului. Exact.

Domnul Eugen Nicolicea:

Bun.

Deci, cine este pentru ca aceasta propunere sa fie aprobata, cu corectura de care eu am vorbit?

Voturi pentru? Trei voturi.

Insuficiente.

20 martie

Domnul Eugen Nicolicea:

5 – Solicitare din partea Grupului parlamentar USR privind introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor a propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale.

Deci, acest lucru nu a fost inclus pe proiectul nostru de ordine de zi, nu a existat o astfel de propunere, in schimb grupul respectiv poate sa faca propunerea in cadrul Comitetului liderilor.

25 martie

Domnul Florin Iordache:

Solicitarea Grupului parlamentar USR privind introducerea pe ordinea de zi a sedintei a propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale.

Eu va propun sa lasam Comitetului liderilor discutarea, introducerea, pe ce pozitie si asa mai departe.

Deci, Comitetul liderilor sa discute introducerea acestui PLx 166.

Observatii? Nu.

Aprobat.

A! Va rog! Nu… Va rog.

Domnul Silviu Dehelean:

Da. Va multumesc, domnule presedinte de sedinta.

Stiu ca saptamana trecuta am facut aceeasi solicitare, adica Grupul USR a facut aceeasi solicitare, si atunci l-ati respins pentru ca nu-l sustineti, dar…

Domnul Florin Iordache:

Pai, nici acum nu-l sustinem! Credeti ca ne-am schimbat?!

Domnul Silviu Dehelean:

Pana la urma, acest proiect tot trebuie sa intre pe ordinea de zi si sa ajunga la vot…

Domnul Florin Iordache:

Corect!

Domnul Silviu Dehelean:

… intrucat sta deja de un an in sertarele din Parlament si am dori sa ajunga pe ordinea de zi.

Domnul Florin Iordache:

Am inteles. Bun.

In aceste conditii, domnul Dehelean…

Domnul Silviu Dehelean:

Sa-l cititi, sa vedeti ca e frumos! Este un proiect…

Domnul Florin Iordache:

Am inteles.

Domnul Dehelean, supun, procedural, supun solicitarea dumneavoastra Biroului permanent.

Ca noi nu sustinem si am exprimat un punct de vedere, ni-l sustinem si ne pastram punctul de vedere.

Cine e pentru introducere?

Sunt trei voturi. Insuficient.

A fost respins, dar mai incercati! Comitetul liderilor poate… Poate aveti mai multe sanse acolo!

Multumesc.

27 martie

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea Grupului USR privind introducerea pe ordinea de zi a propunerii PLx-ului 166 privind abrogarea pensiilor speciale.

Aceasta solicitare a mai fost facuta.

Comitetul liderilor, va rog sa ramaneti si sa stabiliti.

Daca Comitetul liderilor este de acord, o introducem.

Domnul Silviu Dehelean:

Da. Va multumesc, domnule presedinte de sedinta.

Am redepus aceasta solicitare, in speranta ca vom reusi sa va convingem sa votati in sensul includerii pe ordinea de zi.

Daca data trecuta v-am indepartat temerile ca s-ar referi si la eliminarea pensiilor magistratilor, in sprijinul depunerii sau introducerii acestei initiative pe ordinea de zi, as vrea sa va spun ca impactul ei bugetar a fost anul trecut de 9,5 miliarde lei noi, iar anul asta pensiile speciale ne costa in jur de 12 miliarde de lei noi. Si consideram ca ar fi foarte important sa dezbatem pe marginea acestor pensii speciale si sa votam inspre un sistem mai echitabil si pe baza de contributivitate.

Va multumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Procedural, eu supun votului propunerea dumneavoastra, dar, repet, Comitetul liderilor…

Cine este pentru?

Va rog sa votati!

Trei voturi. Insuficiente", se arata intr-un comunicat USR.