Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se arata nemultumit de faptul ca ministrul Justitiei a adus in discutie, de cateva luni, subiectul ordonantelor, fara ca acestea sa fie adoptate.



"In ceea ce priveste ordonantele, eu va spun sincer ca in ziua de miercuri m-am amuzat. Vedeam un fel de teatru. Ii vedeam pe unii de la Bruxelles care tipau, amenintau si urlau ca nu cumva sa dati nu stiu ce ordonanta. Ii vedeam si pe ai nostri de la Guvern. Si ei tipau si strigau: cum va permiteti sa ne spuneti noua asta. Si unii si altii stiau ca nu se vor da ordonante. Pentru cine acest teatru?

Eu cred ca domnul ministru Toader sa inteleaga ca nu mai poate continua asa. Trebuie sa inceteze cu aceasta atitudine. Multi colegi imi spun ca, de fapt, toata intentia dumnealui a fost, din ianuarie, sa ridice aceste subiecte in dezbatere si ca sa discutam trei luni de zile nu despre ce avem de facut in Romania reala, si a tot anuntat ca va da niste ordonante de ugenta care de fapt nu s-au dat. Nici nu cred ca avea intentia sa le dea vreodata”, a spus Liviu Dragnea, potrivit Digi24.

Intrebat ce se intampla cu Tudorel Toader, el a sustinut ca „doamna prim-ministru trebuie sa ia o decizie”.

"Este apanajul dumneai, vrea sa-l mentina, nu vrea sa-l mentina, pe mine ma intereseaza ca Petre Daea sa fie in picioare si valid", a mai spus Dragnea, la Calarasi, avandu-l alaturi pe ministrul Agriculturii.

"Deci eu cer guvernului in mod ferm sa inceteze cu aceasta discutie la nesfarsit. Parlamentul incepuse procedura de finalizare a votului pentru Codurile penale, dupa verificarea de la Curtea Constitutionala. A fost o greseala a PSD ca a crezut in unii care au spus ca vor da aceste Coduri prin Ordonante de urgenta ca sa ajunga la final sa se mearga, din cate am inteles, cu vreo 7 - 8 articole la Bruxelles intr-o mare umilinta. Deci, in ceea ce priveste Codurile penale si legislatia respectiva, Parlamentul trebuie sa-si urmeze cursul pe care il incepuse. Ca se vor adopta in aceasta sesiune, in sesiunea urmatoare, cand se vor adopta, aceste legi trebuie sa fie finalizate pentru ca au deasupra lor controlul CCR. Guvernul trebuie sa se ocupe serios de programul de guvernare, cand are de gand sa adopte ceva anunta azi si adopta intr-o saptamana, nu putem lasa sa se discute despre niste teme parazite luni de zile. Aici doamna prim ministru trebuie sa ia o decizie, este apanajul dumneaei", a afirmat liderul PSD.