Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat la RFI, ca parlamentul nu este obligat legal sa tina cont de rezultatul referendumului pe justitie din 26 mai, dar exista o obligatie morala.



Chestionat ce urmeaza dupa referendum, daca populatia aproba temele propuse de presedintele Klaus Iohannis, Zegrean a spus ca acest lucru presupune modificarea Constitutiei.

"In mod normal, asta ar presupune modificarea Constitutiei, pentru ca actuala Constitutie permite aceste lucruri. Modificarea Constitutiei nu o poate face presedintele, decat la solicitarea Guvernului, dar politicienii ar trebui sa fie preocupati nu de cum sa nu se puna in aplicare rezultatul referendumului, ci de cum sa se puna in aplicare. Fiind un referendum consultativ, scopul lui este tocmai ca politicienii sa stie ce-si doreste poporul in privinta supusa referendumului si dupa aceea, daca referendumul trece, este validat de CCR - si aici as face o paranteza, CCR nu verifica intrebarea inainte de a fi pusa, CCR are atributii doar dupa incheierea referendumului, de a valida sau invalida referendumul.

Deci, politicienii ar trebui sa gaseasca solutii sa puna in aplicare ceea ce a stabilit poporul prin referendum si solutii sunt, pentru ca nu numai Guvernul poate sa propuna modificarea Constitutiei, desi ar trebui sa o faca, daca poporul ii cere asta, dar pot fi parlamentarii cei care sa propuna modificarea Constitutiei, au mai incercat si alta data, ca nu au reusit asta-i alt aspect, dar pot sa o faca. Cine mai poate sa faca aceasta propunere este poporul, prin adunare de semnaturi, 500.000 de semnaturi. Este o procedura mai greoaie, mai complicata si apare si imposibilitatea aceea, pentru ca nu pot face obiectul adoptarii la solicitarea poporului, prin semnaturi, prin procedura aceasta, probleme referitoare la amnistie si gratiere, adica amnistia si gratierea nu poate face obiectul unei legi adoptate prin initiativa populara, dar Parlamentul poate sa faca aceste modificari, fie prin initiativa parlamentara, fie la propunerea Guvernului presedintele poate inainta Parlamentului o propunere de revizuire a Constitutiei (...). Parlamentul este cel care trebuie sa puna in aplicare vointa poporului", a declarat Augustin Zegrean, potrivit News.ro.

Parlamentul si Guvernul nu sunt obligate legal sa tina cont de vointa poporului

"Nu sunt obligate legal, dar moral, asta-i scopul referendumului consultativ, sa oblige moral parlamentarii, politicienii, sa tina seama de vointa poporului, pentru ca in Romania, Constitutia spune ca suveranitatea apartine poporului, care o exercita prin organele sale liber alese sau prin referendum. Or, daca referendumul este mai puternic decat alegerile pana la urma, pentru ca la referendum participa mai multi, niciun ales nu are atatea voturi cate sunt necesare pentru validarea unui referendum. Deci, daca poporul isi spune vointa prin referendum, in mod normal, politicienii trebuie sa tina seama", a mai spus fostul presedinte al CCR.

Augustin Zegrean este de parere ca "un Parlament care nu tine seama de vointa poporului practic nu-si merita locul acolo, ar trebui dizolvat".