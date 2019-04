Fostul premier Mihai Tudose spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va face orice ca sa scape de dosare.



"Va face orice ca sa scape. Orice. Absolut orice. Partidul ala din ce in ce mai mic, din ce in ce mai putin. Din punctul lui de vedere nu conteaza partidul. Daca ramane el cu un partid de 5-7% acolo in Kiseleff, milioane de euro in cont de la alocatiile de stat, imunitate, daca a si scapat de dosare, el e multumit. Intre timp toata tara e in sant, nu-i pasa. Bine, daca o mai fi in tara pe vremea aia. O alege o tara cu clima mai calduroasa", a spus Mihai Tudose, potrivit Digi24.

Tudose, despre avertizarile CE la modificarile prin OUG

"Eu am fost la domnul Timmermans, la domnul Juncker, ca prim-ministru. Si atunci doamna Vasilica Viorica Dancila era lider al grupului parlamentar european al PSD si a participat la discutii. Am avut in discutie subiectul MCV. Si Schengen si MCV. Si o discutie care, pe scurt, a continut urmatoarele lucruri: ceva de genul, „dom’le, ce vreti de la noi sa facem?” Si erau 10 puncte, pe care recunosc ca mie nu mi s-au parut niste lucruri pe care trebuiau neaparat sa le facem pentru ei. Erau bune pentru noi, ca si cum cineva ti-ar spune „Daca vrei sa vin la tine in vizita varuieste si tu peretii ca-s plini de mucegai si poate speli si tu covorul ca e vai de mama lui”.

Parca faci curat in casa ca vine musafirul, nu, faci curat ca sa-ti fie tie bine acolo. Cele 10 puncte erau inclusiv cateva lucruri minore, gen sa nu ai persoane cu anchete penale sau suspiciuni penale in Guvern. Sa ai un cod de conduita al parlamentarului, un cod de conduita al Guvernului. Dupa cum stiti am dat la o saptamana, dupa doua saptamani, dupa ce am venit de la Bruxelles, am dat acel cod de conduita al ministrului, al membrului Guvernului. Atunci a fost si scandalul cu cele doua colege, doamna Sevil si doamna Plumb. Fiindca, cele doua doamne care lucrau pe fonduri europene erau anchetate tocmai pentru delapidare de fonduri europene. Cu prezumtia de nevinovatie, evident.

Nu erau lucruri complicate. Erau lucruri simple, chiar foarte simple, de bun simt si, repet, nu un to-do list ca de la stapan la sclav. Lucruri de foarte mare bun-simt. Atunci, domnul Juncker si domnul Timmermans chiar au spus, „dom’le hai sa vedem cum le facem si cu ajutorul nostru si cu ce puteti dumneavoastra ca pana la inceputul anului 2019, de fapt vorbeam de jumatatea anului 2018 sa inchidem aceasta problema.” Si odata cu presedintia rotativa a Comisiei (sic!) sa fie si Romania o tara intreaga la minte, fara MCV, cu Schengen si cu tot ce trebuie. Vreau sa va spun ca lucrurile au deraiat complet. Cum au deraiat si in ceea priveste pozitia guvernului fata de oportunitatea de a o avea pe doamna Corina Cretu comisar european pe dezvoltare. Eu sase luni de zile am lucrat cu doamna Cretu, nu stiu daca a fost saptamana in care sa n-o sun si sa discut de anumite proiecte. N-am discutat despre niciun proiect pe care doamna Corina Cretu sa nu-l fi rezolvat. Deci se poate si altfel, nu asa. Fiindca se puteau lua bani, am luat in sase luni 5 miliarde de euro de la Uniunea Europeana. Fiindca era foarte simplu, acuma mi se pare ca e foarte simplu de ce nu le iau. Fiindca le e frica ca vine OLAF-ul dupa ei. Ca ghici ce, au mai facut-o si tocmai li se intampla", a mai spus fostul premier.

Tudose considera ca in spatele declaratiilor Vioricai Dancila se afla Liviu Dragnea

"Da. Da. Nu reactioneaza ea. Falsul asta nationalism: noi nu vindem tara, noi nu suntem slugile nimanui. Dom’le, dar stai putin ca nu ne-a adus nimeni cu forta, nu ne-a rapit cineva din Africa si ne-a adus pe plantatia de bumbac. Nu, noi am dorit sa intram in Uniunea Europeana. Noi. Noi am dat pana acum 7 miliarde de euro cotizatie, dar am luat 50. Bine, ca puteam sa luam 300, asta e altceva. Noi vrem acolo. Noi vrem sa ne fie bine. Au si ei niste reguli, pana la urma. Dom’le, nu furati televizorul seara cand plecati la culcare. Nu dati ordonante pe Justitie, nu faceti niste lucruri. Era asa de greu sa treaca prin Parlament. Nu, trebuie ordonante", a mai adaugat Tudose.