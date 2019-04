Consiliul UE isi reafirma sustinerea pentru candidatul francez la functia de procuror-sef european, dupa ce si runda a treia de negocieri a esuat joi. Consiliul spune ca o noua runda de negocieri poate avea loc saptamana viitoare si, daca nu se ajunge la un rezultat, negocierile pot continua dupa instalarea noului Parlament European.



Echipa de negociere a Consiliului isi exprima regretul, intr-un comunicat dat publicitatii joi seara, ca nu se fac progrese suplimentare in privinta desemnarii primului procuror sef al UE.

Consiliul considera ca pentru acest post este nevoie de un profesionist cu experienta, independent, care sa poata sa puna in functiune institutia inca de la inceput si precizeaza ca misiunea primului procuror sef al UE pe parcursul celor 7 ani de mandat va consta, in special, in construirea structurii administrative si operationale a institutiei si in stabilirea unor bune relatii de lucru cu autoritatile judiciare nationale, scrie News.ro.

Echipa de negociere a Consiliului reitereaza faptul ca, desi recunoaste valoarea celor trei candidati selectati, candidatul preferat al Consiliului pentru aceasta functie este Francois Bohnert. Echipa de negociere precizeaza ca a informat periodic Consiliul (la nivelul Coreper) cu privire la negocieri, pentru confirmarea acestui mandat.

Negociatorii Consiliului si-au exprimat deschiderea pentru o noua reuniune saptamana viitoare, la o data care urmeaza sa fie stabilita. In cazul in care negocierile nu vor fi incheiate saptamana viitoare, probabil ca acestea vor fi reluate odata ce noul Parlament este instalat, se mai arata in comunicat.

Cea de-a treia runda de negocieri intre Parlamentul European si Consiliu pe tema numirii procurorului-sef european s-a incheiat fara nicio intelegere, a anuntat presedintele Comisiei pentru libertati civile (LIBE) din Parlamentul European, Claude Moraes. Eurodeputatul Cristian Preda anunta ca nu va mai fi nicio runda de negocieri intre Parlamentul European si Consiliu pentru procurorul sef european, dupa ce ultima runda, care trebuia sa aiba loc in 10 aprilie, a fost anulata. In opinia lui Cristian Preda, singura cale de deblocare a situatiei e retragerea candidatului francez.