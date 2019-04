Comisarul european pentru Justitie si Protectia Consumatorilor, Vera Jourova, afirma ca anchetarea Laurei Codruta Kovesi chiar in aceasta perioada reprezinta in mod clar o piedica pusa acesteia in competitia pentru postul de procuror-sef european



"Este o investigatie in derulare si este o situatie in care nu comentam, insa, in acelasi timp, nu ne place sa vedem niciun obstacol pentru ca Laura Codruta Kovesi sa ia parte la competitia pentru postul de procuror european-sef. Ea, pana ieri, nu a putut parasi tara si procesul de numire a procurorului-sef european este in derulare si respectam principiul prezumtiei de nevinovatie. Cum putem considera acest lucru? Sigur ca o consideram ca o piedica. Am spus acest lucru si data trecuta, cand m-am intalnit cu ministrul Justitiei la Bruxelles, ca vrem sa vedem ca toti participantii la acest proces sunt liberi sa participe, nu sa fie impiedicati de ceva, de exemplu de propria tara. Am fost foarte clari pe tema asta", a spus comisarul european, potrivit Stiripesurse.ro.

