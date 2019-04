Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, presei, ca ar elimina de tot posibilitatea emiterii de ordonante de urgenta, cu referire la temele pentru referendum anuntate de presedintele Klaus Iohannis.



"In mare parte sunt teme pe care le-am preconizat, fiindca toata dezbaterea este in jurul acestor teme. Depinde cum va suna si intrebarea, fiindca trebuie sa fie foarte usor de priceput pentru oamenii care nu au o pregatire juridica. (...) Eu sunt un pic mai strict decat domnul presedinte si mai sever in ceea ce priveste ordonantele de urgenta. Eu nu as limita restrictionarea doar la infractiuni si la domeniul infractional, eu propun in continuare ceea ce am propus si in 2013, eliminarea ordonantelor de urgenta. (...) Eu as elimina aceasta posibilitate a ordonantelor de urgenta de tot si pentru tot ce inseamna sistemul judiciar nu sunt de acord, in principiu, sa fie reglementat prin ordonante de urgenta, dar si pentru toate celelalte domenii", a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, ar trebui sa existe doar ordonante simple, pentru vacantele parlamentare.

"Eu as lasa doar pe baza de imputernicire a guvernului pe timpul vacantelor parlamentare ordonante simple si in caz de catastrofa si in caz de razboi. In rest, pentru niciun domeniu ordonantele de urgenta nu ar trebui sa ramana in Constitutie. Daca tot modificam Constitutia, atunci eu cred ca trebuie sa le eliminam de tot, nu e bine sa umbli cu jumatati de masura. (...) Sa vedem, dupa consultari, daca se va schimba ceva si cum vor suna intrebarile, fiindca vor fi doua intrebari, probabil, nu se pot inghesui intr-o intrebare cele doua chestiuni", a mentionat presedintele UDMR.

Klaus Iohannis a anuntat temele pentru referendum

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a transmis, joi, Parlamentului temele care vor fi supuse consultarii populare in cadrul referendumului din 26 mai.

"Astazi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua probleme de interes national care vor fi supuse consultarii populare in cadrul referendumului ce va fi organizat pe 26 mai, impreuna cu alegerile europarlamentare. Prima: interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie, cea de-a doua - interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct CCR cu privire la ordonante. Aceste doua teme vor fi supuse consultarii publice. Cetatenii trebuie sa decida daca vor ca persoanelor condamnate pentru fapte de coruptie sa li se stearga efectele condamnarii lor si totodata daca vor ca Guvernul sa mai adopte ordonante de urgenta in domenii sensibile precum legislatia penala si organizarea sistemului judiciar", a spus seful statului la Palatul Cotroceni.

Kelemen Hunor a participat, joi, la Cluj, alaturi de principalii candidati ai UDMR la europarlamentare, la o discutie panel de prezentare a programului electoral, intitulat "Transilvania prospera, Europa puternica!".