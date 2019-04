Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a transmis, joi, Parlamentului temele care vor fi supuse consultarii populare in cadrul referendumului din 26 mai.





"Astazi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua probleme de interes national care vor fi supuse consultarii populare in cadrul referendumului ce va fi organizat pe 26 mai, impreuna cu alegerile europarlamentare. Prima: interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie, cea de-a doua - interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct CCR cu privire la ordonante. Aceste doua teme vor fi supuse consultarii publice", a spus seful statului la Palatul Cotroceni, citat de Agerpres.

Seful statului a subliniat ca "romanii au aratat ca nu accepta coruptia si furtul din banii publici".

"Aceste fapte sunt inacceptabile atunci cand ele sunt savarsite chiar de cei alesi de cetateni ca sa le apere interesele si banul public", a spus Iohannis.

El a apreciat ca interzicerea amnistiei si gratierii in cazul infractiunilor pentru coruptie este calea cea mai buna.

"Toleranta zero fata de fenomenul coruptiei prin interzicerea amnistiei si gratierii infractiunilor din acest domeniu reprezinta calea cea mai buna, calea corecta, pentru continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in egala masura, este si o garantie pentru asigurarea integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice!", a aratat Iohannis.

Iohannis sustine ca ce se intampla in actuala guvernare este fara precedent

El a sustinut ca ceea ce se intampla in actuala guvernare este fara precedent si ca de mai bine de doi ani "asistam la un permanent asalt asupra justitiei, purtat cu ordonante de urgenta".

"Acest asalt al pesedistilor a presupus intotdeauna evaluarea sanselor, pregatirea mijloacelor si cautarea momentului prielnic pentru a actiona, pervertind astfel si deturnand un mecanism constitutional pe care noi, societatea romaneasca, trebuie sa il regandim. Societatea a obosit sa urmareasca daca cei interesati si-au mai dat o ordonanta de urgenta si traieste cu teama fiecare zi in care este anuntata sedinta de guvern, a carei ordine de zi reala nu se cunoaste. Intrucat ordonantele isi produc de indata efectele, iar in materie penala chiar cu efect pentru trecut si pot fi atacate direct la Curtea Constitutionala numai de catre Avocatul Poporului, este momentul ca cetatenii sa decida daca nu cumva este necesar ca si alte autoritati constitutionale sa aiba dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala pentru a stopa efectele ordonantelor neconstitutionale. Personal, sunt convins ca daca CSM sau Inalta Curte de Casatie si Justitie ar fi avut posibilitatea sa conteste ordonantele la Curtea Constitutionala, nu am fi ajuns in situatia in care suntem acum!", a spus Iohannis.