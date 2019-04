Curtea suprema a Romaniei vizavi de legislatie este Curtea Constitutionala, recomandarile Comisiei de la Venetia si cele din MCV sunt doar recomandari, iar romanii trebuie sa respecte legile romanesti, nu ce spun politicienii europeni, a sustinut, joi, ministrul Economiei, Niculae Badalau, in cadrul unor declaratii de presa.



El a participat la conferinta "Ziua europeana a concurentei si a consumatorului" si a fost intrebat de jurnalisti, la plecare, care este opinia sa cu privire la referendumul ce urmeaza a fi organizat de presedintele tarii.

"Daca eu, ca parlamentar, voi fi consultat, voi spune foarte clar: Romania are nevoie de un referendum serios, de un referendum ca stat, ca si constitutionalitate. Suntem si trebuie sa ne definim, pentru ca sistemul actual este clar ca nu functioneaza si dauneaza Romaniei. Vrem o republica prezidentiala, vrem o republica parlamentara sau vrem o republica constitutional-monarhala? Hai sa ne gandim foarte bine, nu sa intrebam daca sa fie noapte sau zi! Cred ca intrebarile pe care le-am auzit pana acum, cel putin in spatiul public, nu fac cinste. Mi se par niste lucruri minore", a afirmat ministrul, potrivit Agerpres.

Romania are o crestere economica foarte buna, care insa ar putea fi afectata disensiuni

"Eu am spus ca povestile astea care se intampla, cu referendumul etc., pot duce la o prabusire economica", a aratat oficialul.

Intrebat cum ar putea duce un referendum la prabusirea economica, el a raspuns: "Nu, eu vorbeam de nefunctionalitatea statului ca sistem in acest moment, in care presedintele tarii pune frana dezvoltarii Romaniei, prin tot felul de atacuri la Curtea Constitutionala etc."

"Sunt doua sisteme: exista Guvernul si Presedintia. Guvernul produce hotarari, Parlamentul - legi, iar presedintele le ataca, iar aceste lucruri clar ca intarzie dezvoltarea economica. Nu-i asa de greu sa deducem lucrul asta, iar asta ne duce sa pierdem bani. Orice declaratie politica iresponsabila are un impact in economia Romaniei. Si povestea asta cu bugetul, care a stat o luna jumate atacat la Curtea Constitutionala, a produs pagube. Sa nu credem ca nu a avut efecte economice", a adaugat ministrul.

Badalau a mai spus ca va merge la referendum, daca va fi un referendum pe Constitutie, insa, in cazul in care va fi o intrebare de genul 'cum sa fie soare afara ziua', sigur nu.

"Trebuie sa discutam lucruri serioase ca politicieni, de ce au nevoie romanii, ce trebuie in statul roman, cum trebuie sa functioneze statul roman, nu cum ne arde noua sa influentam politic alegerile, ca de fapt lucrul acesta se incearca. Modificarile aduse justitiei prin ordonanta de urgenta, daca sunt cele de la Curtea Constitutionala, sunt perfect constitutionale. Noi trebuie sa respectam deciziile Curtii Constitutionale, nu trebuie sa respect ce spune un anume politician european pe la Bruxelles, nici pe la Satu Mare, nici nicaieri. Trebuie sa respectam legea, ca toti cetatenii obisnuiti din aceasta tara, iar Curtea suprema a Romaniei vizavi de legislatie este Curtea Constitutionala", a continuat oficialul guvernamental.

Badalau a subliniat, cand i s-au adus in vedere recomandarile Comisiei de la Venetia si cele din MCV, ca "discutam de recomandari".

"Eu respect legile tarii romanesti. Atunci cand merg in Germania si in Statele Unite, respect legile tarii respective", a spus el, adaugand ironic: "Deci, n-o sa respect niciodata ce spune un anume domn 'Timmersmans' nu stiu unde, ci respect legile tarii, ca cetatean roman. Si traiesc aici".

De asemenea, intrebat de ce modificarile la Legile justitiei nu se fac in Parlament, Badalau a raspuns ca nu se pricepe la justitie.

"Domnisoara, ma pricep la justitie probabil cat va pricepeti si dumneavoastra. Dar ca roman, vreau sa spun ca traiesc in Romania si respect legile romanesti, restul, iertati-ma, sunt atatia oameni specialisti in drept, incat, cu unul in plus ca mine chiar ar fi un dezastru", a sustinut el.

Jurnalistii au insistat, intrebandu-l daca nu considera ca ar trebui totusi discutate recomandarile care vin din partea institutiilor europene, din moment ce Romania a aderat la Uniunea Europeana.

"Uniunea este membru, noi suntem membri europeni. Vreau sa va spun ca eu sunt unul dintre cei care sustin ca sa primim toti cetatenii pasaport european, nu pasaport romanesc, deci trebuie sa avem o integrare totala si cred in asta. Dar in acelasi timp, cred ca sunt roman si romanii trebuie sa fie respectati. Legile romane trebuie sa fie respectate si de domnii din Olanda, din Franta si de oriunde. Ambasadorii nu-si pot permite sa calce in picioare vointa poporului. Despre asta discutam. Daca acum 150 de ani respectam ce spune pasa de la Stambul, acum 60 de ani respectam ce spune presedintele Uniunii Sovietice, acum vreau sa respect ce spun legile romanesti. Sunt roman!", a subliniat ministrul Economiei.

El a evidentiat si faptul ca este campanie electorala in toata Europa in aceasta perioada

"Eu cred ca trebuie sa avem un referendum pe teme serioase", a mai spus el, iar jurnalistii l-au intrebat daca justitia este o tema serioasa.

"E o tema foarte serioasa, dar impozitele sunt o tema serioasa? Haideti sa intrebam oamenii daca vrem sa mai plateasca impozite. Eu cred ca justitia si legile din Romania trebuie respectate de toti cetatenii cu sfintenie, nu poti sa intrebi cetatenii daca sunt de acord sa respecte legile", a aratat ministrul Economiei.

De asemenea, intrebat daca nu crede ca Executivul din care face parte face pasi inapoi in lupta anticoruptie, el a afirmat: "Guvernul nu se ocupa de anticoruptie, ci de gestionarea tarii. De anticoruptie sunt institutiile: DNA, PNA, DIICOT etc. Eu vad o campanie electorala si in Romania, vad politicieni care sunt demagogi si care incearca sa spuna, am observat inclusiv ieri ca un numar de ambasadori si politicieni spun 'Nu dati ordonanta!', cu toate ca nimeni nu pomenise de vreo ordonanta si cred ca este o campanie artificial creata. O inteleg, unii nu au ce sa spuna pentru ca nu au facut nimic in viata asta, nu au programe politice, n-au ce spune romanilor si spun bazaconii".

Niculae Badalau a precizat ca probabil ar trebui emisa o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legilor justitiei, "daca societatea o cere si daca specialistii in drept, profesorii si magistratii considera ca da".