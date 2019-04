Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri seara referitor la declaratiile unor oficiali europeni pe tema justitiei ca ele se circumscriu campaniei electorale pentru alegerile pentru Parlamentul European iar acestia nu pot sa ofere vreun element concret despre ce a facut guvernul in mod gresit.



"Oficialii europeni nu sunt in masura, nu sunt capabili, in sensul acesta, sa ofere un singur element concret, ce a facut guvernul gresit. Ei vorbesc despre niste intentii de a aprobare a unor ordonante care ar avea anumite consecinte. Eu n-am vazut proiectul de ordonanta, nu stiu in ce masura ei sunt capabili sa defineasca intentiile guvernului. Acum, eu stiu foarte bine ca nu este vorba de a garanta imunitate pentru nimeni. Dar este o situatie foarte grava, care a fost transata de CCR si care a constatat ca acele completuri de cinci judecatori care au pronuntat diferite sentinte in Romania au fost alcatuite ilegal. (...) Al doilea lucru pe care vreau sa-l subliniez in legatura cu aceste declaratii este ca ele se circumscriu toate campaniei electorale pentru alegerile pentru Parlamentul European. Deci colegii nostri de la PE au gasit o tema cu care sa se laude in fata publicului propriu, uite cum sunt ei vigilenti si actioneaza in ce priveste independenta justitiei in Romania", a spus Calin Popescu-Tariceanu la Romania Tv.

In opinia sa, este aplicat un dublu standard atunci cand oficialii europeni isi exprima preocuparea pentru justitia din Romania si sunt adresate mesaje pentru influentarea deciziilor din justitie, scrie Agerpres.

Tariceanu: Si eu sunt preocupat ca justitia sa functioneze independent

"Si eu sunt preocupat ca justitia in Romania sa functioneze independent. Pana una alta, guvernul nu intervine in functionarea justitiei in Romania, parlamentul nu intervine in functionarea justitiei in Romania, dar in schimb vad ca primim de la CE sau de la PE diverse mesaje si indemnuri prin care se incalca sau ni se spune: interveniti voi in justitie, ca sa ii fie ridicate masurile de control judiciar aplicate doamnei Kovesi. E vorba in mod evident de un dublu standard, pe care eu nici nu-l mai inteleg, dar care, sigur, probabil are o explicatie in (...) apropierea de alegerile pentru PE. Adica se discuta intr-un dublu standard, in functie de interese. Se pare ca doamna Kovesi este de preferat unora din PE care vor sa ne impuna si noua aceasta alegere", a adaugat Tariceanu.

Presedintele ALDE a sustinut ca ii este indiferent cine va fi ales procuror european, dar considera "o jignire" ca acesta sa fie un procuror din Romania sanctionat in doua randuri.

Tariceanu: CE ori nu si-a dat seama, ori a inchis ochii la coruptia puterii

Tariceanu crede ca "excesele" petrecute in justitia din Romania din ultimii ani s-au facut cu "girul" Comisiei Europene prin Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

"Una din chestiunile pe care incep sa le cred este ca toate abuzurile care au avut loc in Romania, toate excesele care s-au petrecut in justitie in ultimii ani s-au facut cel putin cu cunostinta CE, prin MVC si cu girul lor. Si acest lucru este foarte grav. (...) Eu cred ca CE, prin MCV, ori nu si-a dat seama ori a inchis ochii la aceasta grava componenta de coruptie care a fost coruptia puterii, cand statul a fost confiscat, practic. Institutiile statului au fost confiscate de un mic grup de persoane dintre care facea parte si doamna Kovesi", a mai declarat Tariceanu.

Avertismentul Comisiei Europene

Miercuri, Comisia Europeana a avertizat Romania sa revina pe calea unui proces de reforma in justitie corect si sa se abtina de la orice masuri care ar insemna regres in privinta statului de drept.

"Romania trebuie sa revina urgent la un proces de reforma corect, asta inseamna pasi inainte, nu inapoi, si inseamna si sa se abtina de la orice masuri care ar putea sa duca la un regres al tuturor lucrurilor care s-au realizat in ultimii ani'', a declarat prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, dupa reuniunea saptamanala a Colegiului Comisarilor.

Tot miercuri, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a declarat preocupat de presiunile statului roman asupra fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi, care este candidata preferata de legislativul comunitar pentru noul rol de procuror-sef european, relateaza Reuters.

De asemenea, douasprezece ambasade ale mai multor state - parteneri internationali si aliati ai Romaniei -, printre care Franta, SUA si Germania, isi "exprima ingrijorari cu privire la statul de drept" din tara noastra si solicita partilor implicate in elaborarea de ordonante de urgenta in domeniul Justitiei ''sa se abtina de la modificari care ar slabi statul de drept si capacitatea Romaniei de a lupta impotriva criminalitatii si coruptiei".

Documentul comun, publicat pe paginile de Facebook ale ambasadelor Frantei si Germaniei, este semnat de urmatoarele tari: Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Statele Unite ale Americii si Suedia.