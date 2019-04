Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a reactionat dupa ce comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat finantarea a patru proiecte majore in Romania.

"Am fost la Bruxelles si am vazut prezentarea Raportului de activitate al Corinei Cretu - niciun alt om politic roman nu a reusit sa aduca in tara noastra atatea proiecte concrete care au facut viata oamenilor mai buna!

Corina Cretu trebuie sa continue in Parlamentul European toate proiectele incepute in acesti ani - pentru binele Romaniei / fiti alaturi de Corina si de ProRomania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.