Ilan Laufer, consilierul premierului Viorica Dancila, ii atrage atentia liderului european ca "Romania nu este colonia dumneavoastra".



"Domnule Frans Timermans, cu toata dragostea , Romania nu este colonia dumneavoastra.

Partidul dumneavoastra social-democrat a obtinut la ultimele alegeri europarlamentare doua fotolii in Parlamentul European, cu un numar total de alegatori comparabil cu cel obtinut de PSD la ultimele alegeri locale in Bucuresti-Ilfov.

Practic, aveti un partid foarte, foarte mic! Imi pare rau ca din pozitia pe care o ocupati tratati Romania ca pe o colonie, cu presiuni si amenintari, iar apoi ne dati lectii cu privire la statul de drept.

Pare ca sunteti in campanie electorala, domnule Timermans! Doar ca in loc sa faceti campanie partidului dumneavoastra, in tara dumneavoastra, care, apropo, chiar are mare nevoie de ajutor, pare ca faceti campanie PPE-ului peste hotare!, a scris Ilan Laufer pe Facebook.