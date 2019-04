Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat, miercuri seara, ca de-a lungul carierei sale a fost denuntat doar de cei pe care i-a cercetat.



"Adevarul va iesi la lumina, in mod cert. Mai greu, dar va iesi. Ei isi vor cere scuze public, daca vor avea aceasta onoare, pentru ceea ce fac, atacand sistematic toate institutiile Justitiei, Ministerul Public si Procurorul General.

Sunt foarte interesati sa vina cineva sa faca plecaciuni in fata cui trebuie. Prea a deranjat Procurorul General... Prea a avut pareri independente.

Dupa ce am fost denuntat ca fac parte dintr-un grup infractional, cu liderii Uniunii Europene, ce ar putea sa ma impresioneze mai mult acum?

Eu stiu ca sunt un magistrat cinstit al Ministerului Public si de-a lungul carierei mele profesionale m-au denuntat doar cei pe care i-am cercetat. Multi m-au denuntat ca am comis diverse abuzuri impotriva lor, dar dupa ce s-au facut verificarile respective s-a constatat ca totul este in regula.

Vreau sa va spun ca in 37 de ani de cariera judiciara nu am fost cercetat disciplinar. S-au facut doar verificari, cum se spune, verificari prealabile si nu am ajuns niciodata la cercetare disciplinara, pentru ca nu au fost indiciii temeinice ca as fi savarsit vreo abatere disciplinara.

Mereu am respectat adevarul si onoarea de magistrat public si degeaba se tot agita ei sa imi puna in sarcina diverse acuze, ca sunt cu atat mai ridicoli cu cat se leaga de un om care nu a avut nici macar un avertisment in 37 de ani de activitate profesionala.

Din 2017, la zi, am vreo 30 de sesizari pe la Inspectia Judiciara si nu stiu cate zeci de denunturi la Sectia Speciala. Fiecare poate sa faca pe denuntatorul, ca le permite... Ei, bine, nu stiu un lucru. Din materialitatea actelor poti sa iti dai seama si de intentia frauduloasa a cuiva, intentia rea de a aduce pe cineva in fata organului judiciar", a spus Augustin Lazar potrivit Realitatea.net.