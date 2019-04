Premierul Viorica Dancila le transmite ambasadorilor celor 12 state care cer Guvernului sa renunte la modificarile legislatiei in justitie ca "in niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului" si le cere "sa arate respect pentru Romania".



"Am vazut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Am vrut sa am o discutie individuala cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Va reamintesc, doamnelor si domnilor ambasadori, ca suntem Romania si ca am dialog direct cu omologii mei. Le recomand sa se adreseze direct autoritatilor din tara din care fac parte, pentru ca in niciun stat ambasadorii nu fac agenda primului ministru si eu nu o sa permit acest lucru. Trebuie sa arate respect pentru Romania, asa cum ambasadorii nostri, in fiecare stat, fie membru al UE, fie un stat tert, au respect pentru statul respectiv", a declarat Viorica Dancila, potrivit Stiripesurse.ro.

Reactia premierului vine dupa ce ambasadele a 12 state au transmis, miercuri, un mesaj public in care isi exprima ingrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar romanesc.