Uniunea Salvati Romania considera ca este nevoie de o reforma a sistemului de educatie romanesc, dar o reforma reala, de profunzime, care sa readuca echilibrul in relatia profesor – elev – parinte, sa repuna copilul in centrul sistemului educational si sa inlature esafodajul politic din educatie. Asa numita viziune sistemica „Educatia ne uneste”, prezentata de ministrul Ecaterina Andronescu, pare a fi mai degraba o reforma de dragul reformei, fara sa abordeze problemele mari, de esenta, care au facut ca Romania sa fie campioana europeana la analfabetism functional si la abandon scolar.



„Adevarata provocare atunci cand lansezi un proiect de tara cum este reforma educatiei este aceea de a veni cu propuneri concrete despre cum vor fi transpuse in practica o serie de principii cu care putem fi cu totii de acord. Nu vad cum ar putea fi posibil sa co-existe in acelasi document conceptul de programe scolare flexibile si schema prin care intelegem ca absolventii unui anumit tip de Bacalaureat nu vor avea voie sa se inscrie la o facultate de un alt profil decat cel in care au studiat la liceu”, declara Silvia Dinica, senator USR, membru al grupului de lucru tematic educatie.

„Ceea ce propune doamna Andronescu este acelasi gen de reforma care se discuta de 30 de ani incoace, acela in care nu se intampla nimic. Ne facem ca facem ceva, sunt invartite doar cuvinte frumoase, goale de continut. Mai punem o evaluare, mai scoatem o materie, dar atat. In rest, mai multe constrangeri, in contradictie flagranta cu ceea ce propunem noi, mai multa flexibilitate, mai multa libertate”, apreciaza Elena Tudose, specialist politici publice USR si membru in grupul tematic de lucru educatie.

Deputat USR: Nu se stie ce si cum evaluam

„Tot ceea ce a propus doamna Andronescu ne ambramureste mai mult! Limbile straine sunt eliminate din ciclul primar, matematica este eliminata de la BAC-ul tehnologic filiera economica. Nu se stie ce si cum evaluam. In plus, ministrul Educatiei vrea sa traseze dictatorial parcursul absolventului. Astfel, un elev de la filologie, de exemplu, nu va mai putea sa studieze medicina. Ministrul Educatiei propune si eliminarea de la BAC a evaluarii competentelor lingvistice dupa Cadrul European de referinta. Ceea ce inseamna ca ne intoarcem cu 10 ani in urma si facem doar evaluari superficiale”, considera si deputatul USR Cristina Iurisniti.

"USR atrage atentia ca nicaieri in viziunea prezentata de ministrul Ecaterina Andronescu, aflata pentru a patra oara la carma acestui domeniu esential pentru societatea romaneasca, nu se vorbeste despre depolitizarea sistemului de invatamant, adevaratul calcai al lui Ahile din Educatie. Ani la rand, directorii de scoli si inspectorii scolari au fost inregimentati politic si au conditionat nu de putine ori cariera corpului profesoral de favoritisme politice, ceea ce a dus la situatia dramatica de astazi.

USR propune pentru prima data un proces de depolitizare si descentralizare autentice ale sistemului de invatamant romanesc, prin desfiintarea inspectoratelor scolare si transferarea atributiilor acestora catre consiliile de administratie din scoli, alcatuite din profesori, parinti si reprezentanti ai comunitatii locale (consiliu local, ONGuri din domeniul educational).

USR propune si consolidarea atributiilor de management si evaluare a consiliilor de administratie ale scolilor, concomitent cu schimbarea componentei acestora, astfel incat scolile sa fie conduse transparent si in interesul elevilor.

Doar in acest mod se va ajunge ca, intr-adevar, copilul sa fie in centrul sistemului de educatie, dand puterea celor apropiati de el, parinti si profesori. USR propune reechilibrarea relatiei profesori-parinti-comunitate locala.

In plus, daca e atat de preocupata de calitatea actului educational, cum explica doamna ministru absenta manualelor de engleza si franceza de la clasa a VI-a in conditiile in care mai sunt doua luni si jumatate de cursuri din acest an scolar?

Nu in ultimul rand, Ecaterina Andronescu, aflata la al patrulea mandat de ministru, ar trebui sa raspunda pentru angajamentele neonorate din programul de guvernare, sa spuna unde sunt cele 2.500 de crese si gradinite promise si de ce Romania mai are inca mii de scoli cu toalete in curte, fara apa si canalizare", se arata intr-un comunicat USR.