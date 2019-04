Uniunea Salvati Romania saluta decizia Comisiei Europene de a discuta, in premiera, despre situatia statului de drept in Romania, mai ales in contextul in care, potrivit unor discutii lansate in spatiul public, Guvernul intentioneaza sa adopte miercuri, 3 aprilie, o ordonanta de urgenta de modificare a Codurilor Penale.



"«Daca da ordonanta de urgenta, Guvernul PSD-ALDE arunca in aer statul de drept din Romania. Consecinta ar putea fi activarea Articolului 7 din Tratatul UE, asa-numita „optiune nucleara”, dar si suspendarea fondurilor europene. O avertizam pe Viorica Dancila sa nu isi puna semnatura pe OUG-ul care il scapa pe Dragnea de puscarie. Va ramane in istorie ca premierul care a girat scoaterea Romaniei din UE! Singura preocupare a social-democratilor este sa scape de propriile dosare penale, nu le pasa de Romania. Dar romanii ii pot opri pe 26 mai», transmite presedintele USR Dan Barna. USR subliniaza ca modificarile la Codurile penale gandite de Tudorel Toader ar dinamita justitia, pe de o parte prin introducerea posibilitatii revizuirii sentintelor definitive din dosarele de coruptie, pe de alta parte prindezincriminarea unor infractiuni si reducerea unor termene de prescriptie. Modificarile propuse ignora recomandarile Comisiei de la Venetia, ale Comisiei Europene si ale GRECO, solicitarile partenerilor europeni si internationali, potrivit carora transpunerea deciziilor Curtii Constitutionale in legislatia penala trebuie facuta fara renuntarea la lupta impotriva coruptiei si cu respectarea independentei sistemului judiciar din Romania, in conditiile unei consultari cuprinzatoare si eficiente cu partile implicate. USR cere, asemenea magistratilor din CSM, ca orice modificare la Codurile Penale sa se faca in mod transparent si sa treaca prin Parlament", se arata intr-un comunicat.

