Cristina Tarcea, sefa ICCJ, sustine ca doar Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, putea sesiza Curtea Constitutionala cu privire la un conflict de natura constitutionala, iar acest drept nu poate fi delegat.





"Dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala cu o cerere pentru solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala poate fi exercitat doar de catre presedintele Camerei Deputatilor si nu poate forma obiectul delegarii", sustine sefa Curtii Supreme, Cristina Tarcea, in cererea adresa CCR, in cazul completelor specializate, potrivit Adevarul.ro.

Tarcea sustine ca vicepresedintele Camerei Deputatilor, caruia ii sunt delegate, cu caracter general, atributiile presedintelui acestei Camere, nu poate exercita o atributie ce constituie o prerogativa exclusiva si proprie a presedintelui Camerei Deputatilor, conform deciziei CCR 538/2018, si anume sesizarea instantei de contencios constitutional, in temeiul art. 146 lit. e) din Constitutie.

"In cauza, se constata ca cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala nr. 1/1019/LD din 22 martie 2019, care formeaza obiectul dosarului nr. 642E/2019 al Curtii Constitutionale, nu a fost formulata de presedintele Camerei Deputatilor, ca titular exclusiv al dreptului de a sesiza Curtea Constitutionala, ci de domnul deputat Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor", explica Tarcea.

Florin Iordache, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor in absenta lui Liviu Dragnea, a sesizat la sfarsitul lunii trecute Curtea Constitutionala (CCR) cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Curtea Suprema (ICCJ) in cazul completelor specializate.