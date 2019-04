Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai sustine ca oficialii de la Bruxelles confunda statul de drept cu Laura Codruta Kovesi.



"Nu stiu, probabil ca va fi o discutie care o priveste pe doamna Kovesi, ca statul de drept in Romania se confunda cu doamna Kovesi, in viziunea Comisiei Europene. Probabil ca va fi un comunicat de presa care sa atentioneze pentru incetarea urmaririi penale impotriva doamnei Kovesi, ceea ce este o imixtiune crasa in justitia unui stat membru si practic o negare a independentei justitiei, dar este o viziune hegemonica, motivata sigur si de recenta campanie electorala, de provocarile cu care ne confruntam toti", a declarat Nicolai, la RFI, citata de Hotnews.ro.

Norica Nicolai acuza Bruxelles-ul de dublu standard in relatia cu Bucurestiul. Chestionata daca Guvernul PSD-ALDE nu a folosit si el un dublu standard in relatia cu Bruxelles-ul, cand nu a informat Comisia Europeana ca urma sa adopte OUG 7, desi existasera intalniri cu Frans Timmermas, deputata europeana a raspuns: "Nu. Sunt convinsa ca doamna Dancila l-a informat pe domnul Timmermans, in intalnirea pe care a avut-o".