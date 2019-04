Procurorul general Augustin Lazar a respins, marti, afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora ar fi facut politie politic.



"Resping categoric afirmatiile nefondate lansate in spatiul public, in cursul zilei de azi, 2 aprilie 2019, de

catre anumite persoane interesate, potrivit carora as fi facut politie politica.

Aceasta dezinformare este contrazisa de adeverintele Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) din datele de 18 iunie 2009, 14 februarie 2019, 27 februarie 2019, acte publice ce pot fi consultate pe site-ul acestei institutii si in care se precizeaza ca nu exista documente din care sa rezulte calitatea mea de lucrator sau de colaborator al securitatii.

Fata de cele expuse anterior, apreciez ca atacurile concertate din ultimele zile la adresa mea, in contextul derularii procedurii de desemnare a viitorului procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie urmaresc atat decredibilizarea mea in calitate de procuror general cat si destabilizarea Ministerului Public.

In acest sens, doresc sa reamintesc si afirmatiile neadevarate potrivit carora, in calitate de procuror membru in Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud, as fi luat decizii in privinta unui dizident anticomunist. Cu referire la acest aspect, precizez ca rolul acestei comisii nu era de a dispune punerea in libertate a unor condamnati, acesta fiind exclusiv atributul instantei de judecata, ci de a verifica indeplinirea criteriilor tehnice prevazute de art. 59 – 60 din Codul penal din 1969 (indeplinirea unei fractii minime obligatorii din pedeapsa ce se executa si inexistenta rapoartelor de sanctionare disciplinara), verificare ce privea toti condamnatii penitenciarului care indeplinisera o parte a pedepsei prevazuta ca fractie obligatorie si care avea un caracter strict juridic.

Institutia liberarii conditionate este reglementata relativ similar si in prezent (art. 99 si urmatoarele din Codul penal si, respectiv, art. 587 din Codul de procedura penala), cu mentiunea ca acum verificarile sunt efectuate de catre judecator.

Precizez ca, de-a lungul intregii mele cariere profesionale, activitatea desfasurata in calitate de procuror a fost circumscrisa respectarii stricte a dispozitiilor legale, fara a fi afectata de influente de natura politica", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Public.