Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, la Realitatea TV, ca Posta Romana se angajeaza "sa puna la dispozitia PSD toate datele personale ale publicului" catre care va trimite ziare.



"Contractul cu PSD este semnat in data de 27 martie. In aceeasi data in care PSD a semnat acest contract, Posta Romana, la alibi, ca sa isi acopere urmele, a trimis oferte si altor partide, dar dupa ce a incheiat contractul asta. Iar aici le atrag atentia romanilor, in acest contract Posta Romana accepta sa puna la dispozitia PSD toate datele personale ale publicului catre care ii sunt adresate (ziarele - n.red.). Contractul nu este legal si il vom ataca. (...) Deci, va repet, Posta Romana se angajeaza sa dea PSD-ului toate datele personale de la cetatenii romani catre care duce, catre ii cara mesaje politice. Acum au trimis oferta, dar au trimis oferta la alibi, dupa ce au incheiat contractul, cand si-au dat seama de grozavie", a spus Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Potrivit liderului liberal, o alta "ilegalitate" a fost facuta de catre liderul sindical din Posta Romana, care a transmis faptul ca este oportuna incheierea unui astfel de protocol, intrucat "evolutia si dezvoltarea Postei Romane sunt influentate de deciziile luate de fortele politice aflate la putere in statul roman".

PNL a luat decizia sa atace in instanta contractul dintre PSD si Posta Romana

Orban a reamintit faptul ca PNL a luat decizia sa atace in instanta contractul dintre PSD si Posta Romana, urmand sa ceara si "despagubiri majore" de la PSD pentru "minciunile gogonate" cuprinse in ziar.

"In perioada de precampanie pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, Posta Romana a trimis oferte fiecarei formatiuni politice pentru promovarea serviciilor de distribuire neadresata (Postmesager, Postmesager Plus si Postcatalog). De altfel, oferta detaliata de marketing se regaseste si pe site-ul Postei Romane. Pana in prezent, doar reprezentantii Partidului Social Democrat au solicitat acest serviciu din partea companiei. Compania Nationala Posta Romana respinge orice acuzatie de partizanat politic si, similar celorlalti operatori de profil care activeaza pe piata serviciilor postale, nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul eminamente politic al mesajului livrat. In ceea ce priveste continutul de text si imagine a trimiterii, potrivit prevederilor legale, beneficiarul serviciilor prestate este cel care isi asuma intreaga raspundere in cazul in care acestea incalca legislatia tarii sau normele specifice in domeniu", se arata intr-un comunicat remis luni de Posta Romana.

Secretarul general al social-democratilor, Codrin Stefanescu, a reactionat marti la declaratiile lui Orban potrivit carora Partidul National Liberal va da in judecata PSD pentru "transformarea Postei Romane intr-o filiala" a acestuia, precizand ca PSD a incheiat un contract cu Posta Romana in vederea difuzarii unui ziar de campanie.

"E o aberatie, evident, ce a spus Orban. Noi am lansat un ziar al partidului si am facut contract oficial cu Posta. Si Posta il va transmite tuturor celor care trebuie sa primeasca acest ziar. In acest ziar, o sa vedeti si dvs. un numar, este vorba despre realizarile pe care le-a facut Guvernul PSD in acesti doi ani de zile, cu mesaje electorale, cu lucruri punctate foarte bine, legate de pensii, de salarii, de IMM-uri, de firme, de reducerea impozitelor, de anularea unor impozite. Lucruri pe care orice roman vrea sa le citeasca, sa stie despre ce e vorba", a afirmat Stefanescu.