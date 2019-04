Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, reactioneaza dur la un comuniat de presa emis de senatorul Adrian Tutuianu, trecut recent la PRO Romania.



"Pe Adrian Tutuianu il mananca pielea si vrea sa fie scarpinat.

Azi a nascocit un comunicat de presa in care ma acuza pentru aparitia OUG 59/2017 care a plafonat pensiile militarilor. Domnul Tutuianu uita ca ministrul Muncii nu avea atributii pe pensiile militare si a contrasemnat ordonanta doar pentru ca aceasta se referea si la pensii platite prin Casa Nationala a Pensiilor Publice. Partea cu militarii ii revenea domnului Tutuianu, pe atunci ministru al Apararii, care avea in subordine Casa sectoriala pentru pensii militare, iar pentru acea parte din oug, referitoare la pensiile militare, a semnat chiar el si nimeni altcineva. Da! O implicare, mare chiar, am avut in ceea ce ii priveste pe militari, la aceasta oug.

Domnul Tutuianu a venit la guvern, foarte revolutionar, si a cerut ca pensiile militare sa se calculeze la 45 la suta din ultimele solde, nu la 85 la suta, cat a fost si a ramas. M-am opus si eu si ceilalti, martori in viata, spunand ca e o prostie sa le taiem pensiile militarilor, noi, cei care am promis ca nu taiem nicio pensie. Argumentul domnului Tutuianu a fost ca il enerveaza generalii care au fost prin minister si au pensii prea mari fata de cat au muncit. Apoi, cand s-a publicat oug 59/2017, ca orice “barbat adevarat”, a refuzat sa isi asume semnatura de ministru, ramanand sa comunic public doar eu ordonanta, inclusiv pe partea de pensii militare, cu care nu aveam nicio legatura.

Tot domnul Tutuianu, cand eram ministru, ma interpela saptamanal pe Legea salarizarii, de care vad ca se leaga si acum. Ii reaminteam saptamanal ca este semnatar al legii respective si ca existau legi de modificare a acesteia chiar in comisia parlamentara din care facea parte. Se pare ca nu citea si raspunsurile, pentru ca saptamana urmatoare revenea cu alta interpelare, pe aceeasi tema, ajungand de batjocura angajatilor ministerului care ii formulau raspunsurile. Plina politica asta de “barbati” care isi asuma propriile decizii si semnaturi... Halal!", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.