Eurodeputatul ALDE Norica Nicolai le adreseaza un mesaj liderilor grupurilor ALDE si PPE, Guy Verhofstadt si Manfred Weber din Parlamentul European.



"Am un mesaj pentru Guy Verhofstadt si Manfred Weber, politicieni pe care credeam ca-i cunosc, care isi permit sa dea ordine sistemului de justitie din Romania si cer suspendarea legilor din tara noastra doar pentru ca ei sa-si bifeze proiectul politic de a o pune pe Laura Codruta Kovesi in fruntea EPPO.

Destul! M-am saturat de dublul vostru standard, m-am saturat de faptul ca ne cereti permanent o justitie independenta, dar ne dati ordine de la Bruxelles pentru ca cei care va servesc interesele sa fie exonerati de raspundere. Lucrul acesta explica de ce unii au ales sa paraseasca UE, iar altii sa o conteste. Intr-o Uniune Europeana care presupune ca respecta statul de drept si propriii cetateni, nu au ce cauta astfel de comportamente hegemonice care dauneaza intregului proiect european. Am inteles clar ca voi sunteti cei care vreti o alta Uniune Europeana, doar a voastra, a celor care si-au facut un scop in viata din a-i umili pe ceilalti. Nu asta este Uniunea Europeana la care noi am aderat si care ni s-a promis, ea este o Uniune a respectului, a solidaritatii, a egalitatii dintre cetateni si statele membre.

Sper ca urmatorul Parlament European sa nu va mai gaseasca in pozitii din care sa va manifestati in acest mod fata de Europa deoarece voi sunteti cei care faceti cele mai mari deservicii acestui proiect!", a scris Norica Nicolai pe Facebook.