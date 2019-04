Ilan Laufer a fost ales lider al PSD, organizatia SUA, au anuntat, marti, intr-un comunicat de presa reprezentantii PSD Diaspora.



"Avem o responsabilitate mare in toate statele din lume, de aceea ne bucuram sa il avem in calitate de coordonator pe domnul Ilan Laufer, care sunt convinsa ca va aduce un plus de valoare organizatiei SUA si va intari relatiile transatlantice. E nevoie de multa munca, de constructie de proiecte, care sa contribuie la dezvoltarea organizatiilor din diaspora. Problemele le stim cu totii, dar noi ne angajam sa venim cu solutii, care sa devina realitate", a declarat presedintele PSD Diaspora, Lilla Debelka, potrivit sursei citate, citata de Hotnews.ro.

Ilan Laufer a fost refuzat in luna noiembrie a anului trecut, de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de ministru al Dezvoltarii.