Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "batjocoreste aniversarea aderarii Romaniei la NATO printr-un discurs politicianist".



"Presedintele Iohannis batjocoreste aniversarea aderarii Romaniei la NATO printr-un discurs politicianist, devalorizat de accentele patologice de demagogie si de mitomanie, de ura viscerala impotriva tuturor celor care-l incurca in incercarea disperata de a mai obtine un mandat la Cotroceni, pentru linistea si confortul personal.

Un presedinte, care nu a facut nimic timp de 5 ani pentru romani si pentru Romania, a reusit, de la tribuna Parlamentului, intr-o sedinta care trebuia sa fie solemna, sa improste intreaga asistenta cu venin si cu frustrare, silabisind acuzatii si minciuni desantate la adresa oponentilor sai politici, dar si la adresa tuturor romanilor care nu agreeaza viziunea sa 'prezidentiala' asupra realitatilor din Romania.

Fara pic de respect pentru eveniment, pentru Armata Romaniei, pentru militarii cazuti la datorie sub drapelul Patriei, domnul Iohannis a aruncat sarbatoarea aderarii la NATO intr-o retorica insalubra, suburbana si distructiva pentru tara.

Acesta este, din pacate, presedintele Romaniei, un personaj care, cu zi ce trece este tot mai departe de Constitutie, de tara si de romani", a scris Fifor pe Facebook.

Iohannis: Asaltul majoritatii PSD la adresa statului de drept risca sa fragilizeze statutul Romaniei in NATO si UE

Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la sedinta solemna a Parlamentului dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea tarii noastre la NATO, ca 'asaltul fara precedent' al majoritatii PSD la adresa statului de drept 'risca sa fragilizeze' statutul Romaniei in Alianta si in UE.

"Pentru tara noastra, nu a fost deloc usoara revenirea la democratie dupa epoca neagra a comunismului si tocmai de aceea merita salutat si apreciat efortul conjugat al tuturor fortelor politice, al diplomatiei si al Armatei, care a facut posibil dezideratul national de a aduce Romania in NATO si in spatiul valorilor euroatlantice. Cu atat mai condamnabile sunt actiunile actualei majoritati PSD, care, prin asaltul - fara precedent in ultimii treizeci de ani - la adresa statului de drept, risca sa fragilizeze statutul tarii noastre in Alianta Nord-Atlantica si in UE. Modificarea legilor in folosul unor persoane, demagogia, atacurile la adresa stabilitatii economice si financiare a Romaniei, cresterea inflatiei si devalorizarea monedei nationale, arbitrariul si lipsa de profesionalism - acestea sunt realele politici ale guvernarii PSD. Nu intarirea democratiei, nu consolidarea Justitiei, nu responsabilitate si predictibilitate in economie, nu infrastructura care sa garanteze inclusiv siguranta oamenilor, nu acestea sunt politicile PSD. Guvernarea PSD, care a devenit sinonima cu incapacitatea administrativa si cu diletantismul, vulnerabilizeaza Romania", a afirmat seful statului.

El a sustinut ca, in contextul in care Romania are toate atuurile pentru a fi un pilon al democratiei si stabilitatii in regiune, "PSD esueaza sa se ridice la importanta acestui moment strategic", scrie Agerpres.

"Lipsa de respect manifestata de PSD fata de Armata a culminat cu demersul de a contesta in justitie decretul de prelungire a mandatului sefului Statului Major al Apararii. Instanta de judecata a respins aceasta actiune ca nefondata a PSD, care a pus Armata Romaniei intr-o situatie delicata din ratiuni strict si numai politicianiste. Daca adaugam si incapacitatea de a moderniza legislatia in domeniul securitatii nationale, avem doar cateva aspecte care arata incompetenta PSD si o profunda neintelegere a ceea ce inseamna sa conduci un stat in care cetatenii sunt cu adevarat bine protejati", a spus Iohannis.

Seful statului a precizat ca are responsabilitatea de a veghea la buna functionare a autoritatilor publice.

"Este atributia mea constitutionala sa atrag atentia ca o guvernare buna, o guvernare corecta, o guvernare cinstita reprezinta inclusiv o garantie de securitate pentru Romania, in timp ce aceasta guvernare esuata reprezinta in sine un risc pentru tara. Ne confruntam cu amenintari tot mai complexe, atat clasice, cat si asimetrice si hibride, provenind din multiple directii strategice, care tind sa afecteze in moduri tot mai subtile NATO. De aceea, este nevoie de coeziune politica interna in fiecare stat Aliat, precum si de unitate politica si solidaritate la nivelul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord", a mentionat Iohannis.