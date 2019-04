Lia Olguta Vasilescu ii solicita procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, sa isi dea demisia "imediat" si sa isi ceara scuze public pentru ca a ocupat aceasta inalta functie din sistemul judiciar romanesc, desi a intreprins actiuni de "politie politica" in timpul regimului comunist.



"A refuza eliberarea legala a unei persoane pentru ca a criticat politica represiva a Partidului Comunist se numeste politie politica. Acest lucru l-a facut Augustin Lazar cand era seful acelei comisii de la Penitenciarul Aiud pentru eliberarea conditionata a unor dizidenti politici. Nu avem nevoie de un certificat CNSAS pentru a stabili asta", a declarat Olguta Vasilescu, potrivit Agerpres.

Vasilescu sustine ca, la 30 de ani de la caderea comunismului, "Romania se afla in situatia revoltatoare ca procurorul cu cel mai inalt grad din sistemul judiciar sa fi fost un agent de politie politica a regimului comunist".

"Dupa dezvaluirile privind trecutul sau, fiecare zi in care Augustin Lazar ocupa functia de procuror general al Romaniei este o incalcare grava a valorilor democratice si o ofensa de netolerat pentru toti dizidentii din timpul regimului comunist si pentru toti ce care au luptat la Revolutie. Ii cer deci sa plece imediat din functie si sa isi ceara scuze fata de cei pe care i-a facut sa sufere in timpul comunismului", a solicitat Vasilescu.

Purtatorul de cuvant al PSD sustine ca, daca Augustin Lazar va refuza sa isi dea demisia, atunci "presedintele Iohannis va trebui sa actioneze imediat in sensul revocarii sale din functie".

"Are pe masa propunerea de revocare. Chiar astazi poate semna decretul, pentru a inlatura aceasta pata rusinoasa de pe obrazul Justitiei din Romania. Putem presupune ca pana acum nu a stiut trecutul tulbure al lui Augustin Lazar. Dar de acum inainte nu mai are nicio scuza. Daca nu-l revoca, devine complice si isi va murdari mainile si constiinta cu pacatele acestui procuror al politiei politice comuniste. Sa nu uitam si ca singurul procuror invitat sa vorbeasca in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului a fost, culmea, tortionarul Augustin Lazar, care a calcat in picioare drepturile fundamentale ale unui dizident politic. Ce palma pentru Romania si pentru Europa!", a mai afirmat Lia Olguta Vasilescu.

Conform unor articole publicate in presa, un procuror din judetul Alba, cu numele de Augustin Lazar, a refuzat in doua randuri sa elibereze un dizident anticomunist la mijlocul anilor '80.

Procurorul general Augustin Lazar a facut ulterior precizari in legatura cu articolele de presa in care era acuzat ca a refuzat eliberarea unui dizident anticomunist din Penitenciarul Aiud la mijlocul anilor '80, sustinand ca doar instanta de judecata avea atributul de a pune in libertate condamnatii.

Intr-un mesaj pe Facebook, Augustin Lazar sustine ca, in perioada 1985 - 1986, a activat ca procuror criminalist in cadrul Procuraturii Alba Iulia, calitate in care a indeplinit periodic si atributii privind Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud, care examina situatia tuturor condamnatilor ce indeplineau fractia de pedeapsa pentru liberare conditionata.