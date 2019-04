Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat marti la Antena 3 ca ar fi existat „considerente multiple” pentru care in mapa profesionala a lui Augustin Lazar nu aparea activitatea de sef al comisiei pentru eliberari conditionate de la Aiud, referindu-se la acuzatia conform careia Augustin Lazar ar fi impiedicat, in perioada comunista, eliberarea conditionata a unui detinut politic.



"Cred ca nu aparea din considerente multiple. Cineva care vrea sa ocupe o functie de rang inalt nu se prezinta cu activitatile de debut in profesie. In al doilea rand, ma gandesc ca acelasi cineva nu-si prezinta partile mai putin dorite" a spus Tudorel Toader, potrivit News.ro.

Luju.ro a scris ca Augustin Lazar "a refuzat in doua randuri sa elibereze un disident anticomunist", Iulius Filip. "In anii '80, dupa ce i-a trimis un pamflet lui Nicolae Ceausescu si si-a exprimat printr-o scrisoare sprijinul fata de miscarea anticomunista “Solidaritatea” din Polonia, Iulius Filip a fost anchetat si arestat in mai multe randuri (..) In final, acesta fost condamnat la o pedeapsa de 5 ani si 4 luni inchisoare cu executare pentru “propaganda impotriva orandurii socialiste”", scrie sursa citata, care sustine ca Iulius Filip a incercat de doua ori sa fie liberat conditionat, fiind refuzat de o comisie condusa de procurorul Augustin Lazar.