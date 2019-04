Senatul a adoptat luni proiectul de lege prin care Banca Nationala a Romaniei este obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta in Londra, la Banca Angliei, initiat de presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, si de senatorul Serban Nicolae.



Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei a fost adoptata in plenul Senatului cu 60 de voturi "pentru", 29 de voturi "impotriva" si 16 abtineri.

Comisia de buget-finante a Senatului a adoptat, marti, raport de admitere a proiectului de lege, scrie Hotnews.ro.

Proiectul prevede ca BNR urmareste mentinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei.

"Daca exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs, Banca Nationala a Romaniei prezinta Parlamentului si Guvernului, de indata, un raport privind situatia rezervelor si cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandarile Bancii Nationale a Romaniei privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preintampinarea sau remedierea situatiei", prevede proiectul legislativ.

Un alt articol al proiectului stabileste ca "din rezerva constituita, Banca Nationala a Romaniei poate depozita aur in strainatate exclusiv in scopul obtinerii de venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice. Depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva".