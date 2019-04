Augustin Zegrean, fostul presedinte al CCC, a declarat, pentru B1.ro, ca Justitia nu poate face obiectul referendumului si ca orice intrebare ar pune presedintele, daca referendumul trece, trebuie modificata Constitutia.



"Cand a informat Parlamentul ca vrea sa consulte poporul prin referendumul, a spus niste domenii in care vrea sa consulte poporul. Acum vrea sa extinda aceste domenii in care el doreste sa puna intrebarea. Justitia nu poate face obiectul referendumului. Sa intrebi poporul daca vrea sa se respecte legea? Cum sa intrebi asa ceva? In domeniul asta al Justitiei e foarte greu sa gaseasca, cel putin din ce am vazut ca vorbesc tot felul de specialisti, o intrebare care, daca trece referendumul, sa nu presupuna modificarea Constitutiei. Faptul ca poporul spune ''da, sa-i bage la inchisoare pe toti'' nu inseamna ca o sa-i bage la inchisoare.

Trebuie sa modifici Constitutia si legile in urma referendumului, or presedintele insusi nu poate promova modificarea Constitutiei decat la solicitarea Guvernului. Si daca intrebi poporul daca e de acord ca Guvernul sa nu mai dea OUG. Si daca e de acord ce? Constitutia prevede ca Guvernul poate sa emita OUG. Pana nu se modifica Constitutia... Plus ca termenul de 26 mai e prea scurt sa mai consulte Parlamentul, pentru ca Parlamentul o sa-i puna zi de consultare in 27 mai", a spus Augustin Zegrean, potrivit Stiripesurse.ro.